Гарантии США ослабли — Франция расширяет ядерную миссию по всей Европе

·56·Мир
Гарантии США ослабли — Франция расширяет ядерную миссию по всей Европе

На фоне снижения доверия к глобальным гарантиям безопасности США в оборонной архитектуре европейского континента происходят исторические стратегические изменения. Как сообщает авторитетное издание Те Валл Стрит Джурнал, Франция приступила к резкому расширению ведущей роли официального Парижа в системе защиты Европы от ядерных угроз.

В рамках данного плана планируется поэтапное размещение многоцелевых истребителей Дассаулт Рафале, состоящих на вооружении ВВС Франции и адаптированных для несения ядерного оружия, на территории 10 стратегически важных государств континента. Этот шаг выводит военное присутствие Франции в Европе на новый геополитический уровень.

Карта ядерного щита: где будут базироваться самолеты Рафале?

Согласно обнародованным данным, французская ядерная авиация будет преобразована в сеть, полностью охватывающую различные регионы Европы:

  • Ядро Западной Европы: территории Великобритании, Германии, Нидерландов и Бельгии;

  • Северное и скандинавское крыло: базы в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, расположенные вблизи границ с Россией;

  • Восточное и южное направление: Польша, являющаяся восточным форпостом НАТО, а также территория Греции, укрепляющая южный фланг.

Такое размещение послужит созданию системы оперативного ядерного сдерживания по всему европейскому континенту — от Северного полюса до Средиземного моря.

Основные преимущества истребителей Дассаулт Рафале

Эти стратегические самолеты Франции отличаются высокими технологическими возможностями и военной эффективностью:

  • Ядерный потенциал: самолет способен нести крылатые ракеты со специальными ядерными боеголовками и доставлять их к цели с высокой точностью;

  • Высокая маневренность: способность к оперативным действиям в воздушном бою и легкому преодолению линий противовоздушной обороны противника;

  • Современные системы радиоэлектронной борьбы: самолет оснащен передовыми комплексами защиты, которые сбивают с толку радары и радиоэлектронные средства противника, обеспечивая автономную защиту;

  • Универсальность: возможность одновременного уничтожения воздушных целей, нанесения ударов по стратегическим объектам на суше и выполнения морских операций.

Безопасность Европы и новый статус Франции

Показатели и критерии

Военно-стратегические детали

Источник события

Анализ Те Валл Стрит Джурнал

Основная причина

Снижение доверия к гарантиям безопасности США

Основное военное средство

Дассаулт Рафале (ВВС Франции)

Основные характеристики

Ядерное оружие, высокая маневренность, системы РЭБ, универсальность

Охваченные 10 стран

Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Греция, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания

Геополитическая цель

«Более широкое присутствие Франции в Европе» и создание независимой обороны континента

ФранцияDassault RafaleНАТОЕвропейская безопасность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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