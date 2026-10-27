На фоне снижения доверия к глобальным гарантиям безопасности США в оборонной архитектуре европейского континента происходят исторические стратегические изменения. Как сообщает авторитетное издание Те Валл Стрит Джурнал, Франция приступила к резкому расширению ведущей роли официального Парижа в системе защиты Европы от ядерных угроз.

В рамках данного плана планируется поэтапное размещение многоцелевых истребителей Дассаулт Рафале, состоящих на вооружении ВВС Франции и адаптированных для несения ядерного оружия, на территории 10 стратегически важных государств континента. Этот шаг выводит военное присутствие Франции в Европе на новый геополитический уровень.

Карта ядерного щита: где будут базироваться самолеты Рафале?

Согласно обнародованным данным, французская ядерная авиация будет преобразована в сеть, полностью охватывающую различные регионы Европы:

Ядро Западной Европы: территории Великобритании, Германии, Нидерландов и Бельгии;

Северное и скандинавское крыло: базы в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, расположенные вблизи границ с Россией;

Восточное и южное направление: Польша, являющаяся восточным форпостом НАТО, а также территория Греции, укрепляющая южный фланг.

Такое размещение послужит созданию системы оперативного ядерного сдерживания по всему европейскому континенту — от Северного полюса до Средиземного моря.

Основные преимущества истребителей Дассаулт Рафале

Эти стратегические самолеты Франции отличаются высокими технологическими возможностями и военной эффективностью:

Ядерный потенциал: самолет способен нести крылатые ракеты со специальными ядерными боеголовками и доставлять их к цели с высокой точностью;

Высокая маневренность: способность к оперативным действиям в воздушном бою и легкому преодолению линий противовоздушной обороны противника;

Современные системы радиоэлектронной борьбы: самолет оснащен передовыми комплексами защиты, которые сбивают с толку радары и радиоэлектронные средства противника, обеспечивая автономную защиту;

Универсальность: возможность одновременного уничтожения воздушных целей, нанесения ударов по стратегическим объектам на суше и выполнения морских операций.

Безопасность Европы и новый статус Франции