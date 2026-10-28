В Кыргызстане матери-курьеру с двумя детьми купили квартиру (видео)

История женщины-курьера из столицы Кыргызстана Бишкека, которая в одиночку воспитывает двоих детей, не оставила равнодушными многих. После того как в социальных сетях распространилось видео, показывающее, в каких тяжелых условиях она работает, люди начали собирать деньги, чтобы помочь семье.

Как сообщило 27 октября кыргызстанское издание Кактус.медиа, женщина по имени Аджар была вынуждена брать детей с собой, развозя заказы по вечерам и в выходные дни, так как ей не с кем было их оставить. На распространившемся видео видно, как одна из её дочерей уснула на электромопеде.

Хотя сама женщина не просила о помощи, пользователи социальных сетей и активисты проявили инициативу и начали сбор средств. За первые три дня на её счет поступило около 80 тысяч долларов.

Впоследствии сумма помощи увеличилась. Согласно сообщению издания Невс.кг от 28 октября, всего было собрано 130 тысяч долларов, из которых 102 тысячи долларов были потрачены на покупку трехкомнатной квартиры в Бишкеке. Оставшиеся средства планируется направить на поддержку других нуждающихся семей.

Таким образом, благодаря сплоченности многих людей, мать и двое её детей обрели собственный дом. Этот случай показал, что даже обычное видео в социальных сетях способно объединить людей вокруг доброго дела.