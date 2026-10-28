Вьетнамский турист: «Я по-прежнему люблю Узбекистан»
Ранее вьетнамский турист, оказавшийся в центре внимания общественности после того, как пьяный мужчина преградил ему путь в Узбекистане, заявил, что его мнение о нашей стране не изменилось даже после этого инцидента. Он отметил, что доволен искренностью и гостеприимством местных жителей во время своего путешествия.
Турист подчеркнул, что люди относятся к нему тепло и радушно его встречают.
«Сегодня люди очень искренни. Они хорошо меня встречают, здороваются. Даже сегодня утром мне дали торт», — поделился он своими впечатлениями.
Также в Комитете по туризму сообщили, что связались с иностранным гостем и оказывают содействие в продолжении его поездки.
Эти слова туриста показывают, что, несмотря на неприятный инцидент, его отношение к Узбекистану и местным жителям остается позитивным.
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