Ученые протестировали технологию передачи запахов через интернет

·54·Мир
Ученые протестировали технологию передачи запахов через интернет

Теперь через интернет можно будет передавать не только изображения, видео и звук, но и запахи. Ученые протестировали систему Скентроник, предназначенную для преобразования запахов в цифровые данные и их воспроизведения на другом устройстве.

Эта технология позволяет передавать информацию о запахе в цифровом виде и воссоздавать его с помощью принимающего устройства. В будущем это может дать возможность ощущать определенные ароматы через интернет.

Если технология будет усовершенствована и внедрена в практику, ее можно будет использовать в виртуальных путешествиях, онлайн-торговле и цифровых развлекательных сервисах. Например, вполне вероятно, что при просмотре изображения цветов или еды в интернете появится возможность почувствовать их запах.

Однако для широкого распространения технологии ее возможности и практическое применение требуют более глубокого изучения.

Scentronicцифровые технологииинтернет-технологиипередача запахов
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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