Жавохир Синдаров удивил всех, показав Накамуре ход, который мог принести ему победу (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров показывает американскому гроссмейстеру Хикару Накамуре упущенный в партии победный ход.

На видео видно, как после завершения партии вничью Синдаров подходит к Накамуре и указывает на ход, который тот мог использовать. Увидев это, Накамура приходит в изумление и хватается за голову. Его реакция говорит о том, что он осознал, что ранее не заметил этой возможности.

Этот эпизод вызвал большой интерес среди любителей шахмат. Пользователи социальных сетей отмечают мастерство глубокого анализа ситуации Синдаровым и оставляют комментарии в его поддержку.

Видео еще раз доказало, что даже сильнейшие гроссмейстеры в шахматах иногда могут упустить важные возможности.