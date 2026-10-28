Жавохир Синдаров удивил всех, показав Накамуре ход, который мог принести ему победу (видео)

·112·Спорт
Жавохир Синдаров удивил всех, показав Накамуре ход, который мог принести ему победу (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров показывает американскому гроссмейстеру Хикару Накамуре упущенный в партии победный ход.

На видео видно, как после завершения партии вничью Синдаров подходит к Накамуре и указывает на ход, который тот мог использовать. Увидев это, Накамура приходит в изумление и хватается за голову. Его реакция говорит о том, что он осознал, что ранее не заметил этой возможности.

Этот эпизод вызвал большой интерес среди любителей шахмат. Пользователи социальных сетей отмечают мастерство глубокого анализа ситуации Синдаровым и оставляют комментарии в его поддержку.

Видео еще раз доказало, что даже сильнейшие гроссмейстеры в шахматах иногда могут упустить важные возможности.

Жавохир СиндаровХикару НакамураШахматы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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