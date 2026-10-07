В Японии задержан узбекистанский курьер по подозрению в домогательствах к школьнице

В токийском районе Сэтагая по подозрению в совершении противоправных действий в отношении 10-летней школьницы задержан 45-летний курьер по доставке еды из Узбекистана. Об этом сообщает Шуеиша Онлине.

Согласно информации, инцидент произошел 5 июля около 17:00. Девочка открыла дверь, чтобы забрать еду, заказанную матерью, которой не было дома. После этого курьер, предположительно, обнял девочку и совершил в отношении нее неподобающие действия.

Пострадавшая сама обратилась в полицию по поводу случившегося. Правоохранительные органы установили подозреваемого, изучив регистрационные данные и записи с камер видеонаблюдения.

По данным издания, подозреваемый признал свою вину. Также сообщается, что он мог зарегистрироваться в службе доставки под именем гражданина Японии по подложным данным.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.