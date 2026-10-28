Шутка Мбаппе дорого обошлась «Реалу»: Китай снял матчи Ла Лиги с эфира

Испанская Ла Лига и мадридский «Реал» столкнулись с резким противодействием и масштабным бойкотом со стороны Китая. Центральное телевидение Китая (ККТВ) официально подтвердило, что не будет транслировать матчи чемпионата Испании, а также отказалось принимать официальные извинения со стороны клуба «Реал».

Как сообщает влиятельное испанское издание Marca, причиной этого серьезного политического и спортивного конфликта стало заявление нападающего «королевского клуба» Килиана Мбаппе.

С чего начался конфликт?

Геополитическая и медийная напряженность международного уровня обострилась после следующих факторов:

Скандальное интервью Мбаппе: В одном из своих интервью Килиан Мбаппе рассказал о меме, который показался ему самым смешным в сети. На этом меме лицо футболиста было наложено на изображение основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна;

Фраза «китайский диктатор»: Комментируя снимок, французская звезда назвал Мао Цзэдуна «китайским диктатором». Эта фраза вызвала крайне резкую и негативную реакцию китайской стороны;

Категорическое требование телеканала ККТВ: Китайская государственная телерадиокомпания требует от руководства мадридского «Реала» личных и официальных извинений. Телеканал заявил, что не возобновит переговоры по трансляциям до тех пор, пока это условие не будет выполнено.

Реакция официального Пекина и угроза бойкота

В ситуацию вмешались государственные структуры Китая, которые внимательно следят за развитием событий:

Заявление МИД: Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики заявило, что приняло к сведению личные извинения Мбаппе;

Вопрос бойкота остается открытым: При этом министерство не дало четкого ответа относительно того, будут ли отменены или останутся в силе меры массового бойкота, объявленные телеканалами, медиахолдингами и различными организациями страны;

Экономические и имиджевые потери: Если Ла Лига будет отрезана от огромного медиарынка Китая, это станет серьезным ударом не только по мадридскому гранду, но и по глобальным маркетинговым доходам всего чемпионата Испании.

Одна неосторожная фраза Килиана Мбаппе спровоцировала серьезный международный дипломатический кризис, в котором столкнулись границы футбола и политики.