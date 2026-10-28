Из-за бойкота в Китае после слов Мбаппе «Реал» и Ла Лига были вынуждены принести извинения

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Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением в связи с крупным дипломатическим и медийным скандалом, возникшим после шутки французского звездного нападающего Килиана Мбаппе о лидере Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуне. Руководство «Королевского клуба» принесло извинения представителям китайского народа и выразило глубокое уважение к истории и культуре страны.

Ранее крупные компании в Китае в одностороннем порядке расторгли контракты с футболистом, а национальное телевидение страны временно приостановило трансляции матчей испанской Ла Лиги.

Возникновение конфликта и жесткий ответ Китая

Хронология событий, вызвавших глобальный резонанс за короткое время, развивалась следующим образом:

Скандальное интервью: Отвечая на вопрос о мемах в сетях, Мбаппе сказал, что смеялся, увидев мем, где его лицо было наложено на изображение Мао Цзэдуна, и что он часто использует этот образ в общении с друзьями, а также назвал его «китайским диктатором»;

Расторжение контрактов: После этого заявления три крупных китайских бренда объявили о прекращении сотрудничества с Мбаппе;

Приостановка трансляций Ла Лиги: Китайское государственное телевидение и медиаплатформы заморозили трансляцию матчей чемпионата Испании;

Череда извинений: Осознав серьезность ситуации, руководство Ла Лиги, президент организации Хавьер Тебас, а также сам Килиан Мбаппе публично принесли свои извинения.

Официальное заявление «Реал Мадрида»: что было сказано?

Мадридский гранд опубликовал официальную позицию, чтобы поставить точку в ситуации и сохранить дружеские отношения с Китаем:

Извинения за негативные эмоции: «Клуб «Реал Мадрид» приносит извинения за негативные чувства, возникшие у представителей китайского народа из-за недавних высказываний нашего игрока Килиана Мбаппе», — говорится в сообщении клуба;

Уважение к миллионам болельщиков: Клуб подчеркнул, что ценит многовековую историю Китая, его богатую культуру, а также миллионы местных болельщиков, которые постоянно поддерживают команду;

Поддержка позиции игрока: «Реал» заявил, что полностью поддерживает публичные извинения Мбаппе и что футболист искренне сожалеет о своих словах;

Межкультурная солидарность: Клуб сообщил, что остается приверженным ценностям взаимного уважения, мирного сосуществования и межкультурной солидарности, а также стремится к дальнейшему укреплению дружеских связей с китайским народом.

Ожидается, что после этого всеобъемлющего заявления «Реал Мадрида» трансляции Ла Лиги на медиарынке Китая будут возобновлены, а сотрудничество между сторонами стабилизируется.