Из-за бойкота в Китае после слов Мбаппе «Реал» и Ла Лига были вынуждены принести извинения

·61·Спорт
Из-за бойкота в Китае после слов Мбаппе «Реал» и Ла Лига были вынуждены принести извинения

Фото: Геттй Имагес

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением в связи с крупным дипломатическим и медийным скандалом, возникшим после шутки французского звездного нападающего Килиана Мбаппе о лидере Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуне. Руководство «Королевского клуба» принесло извинения представителям китайского народа и выразило глубокое уважение к истории и культуре страны.

Ранее крупные компании в Китае в одностороннем порядке расторгли контракты с футболистом, а национальное телевидение страны временно приостановило трансляции матчей испанской Ла Лиги.

Возникновение конфликта и жесткий ответ Китая

Хронология событий, вызвавших глобальный резонанс за короткое время, развивалась следующим образом:

  • Скандальное интервью: Отвечая на вопрос о мемах в сетях, Мбаппе сказал, что смеялся, увидев мем, где его лицо было наложено на изображение Мао Цзэдуна, и что он часто использует этот образ в общении с друзьями, а также назвал его «китайским диктатором»;

  • Расторжение контрактов: После этого заявления три крупных китайских бренда объявили о прекращении сотрудничества с Мбаппе;

  • Приостановка трансляций Ла Лиги: Китайское государственное телевидение и медиаплатформы заморозили трансляцию матчей чемпионата Испании;

  • Череда извинений: Осознав серьезность ситуации, руководство Ла Лиги, президент организации Хавьер Тебас, а также сам Килиан Мбаппе публично принесли свои извинения.

Официальное заявление «Реал Мадрида»: что было сказано?

Мадридский гранд опубликовал официальную позицию, чтобы поставить точку в ситуации и сохранить дружеские отношения с Китаем:

  • Извинения за негативные эмоции: «Клуб «Реал Мадрид» приносит извинения за негативные чувства, возникшие у представителей китайского народа из-за недавних высказываний нашего игрока Килиана Мбаппе», — говорится в сообщении клуба;

  • Уважение к миллионам болельщиков: Клуб подчеркнул, что ценит многовековую историю Китая, его богатую культуру, а также миллионы местных болельщиков, которые постоянно поддерживают команду;

  • Поддержка позиции игрока: «Реал» заявил, что полностью поддерживает публичные извинения Мбаппе и что футболист искренне сожалеет о своих словах;

  • Межкультурная солидарность: Клуб сообщил, что остается приверженным ценностям взаимного уважения, мирного сосуществования и межкультурной солидарности, а также стремится к дальнейшему укреплению дружеских связей с китайским народом.

Ожидается, что после этого всеобъемлющего заявления «Реал Мадрида» трансляции Ла Лиги на медиарынке Китая будут возобновлены, а сотрудничество между сторонами стабилизируется.

Килиан МбаппеРеал МадридЛа ЛигаМао Цзэдун
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шутка Мбаппе дорого обошлась «Реалу»: Китай снял матчи Ла Лиги с эфираШутка Мбаппе дорого обошлась «Реалу»: Китай снял матчи Ла Лиги с эфираСегодня 17:33Килиан Мбаппе бережется для Эль-КласикоКилиан Мбаппе бережется для Эль-Класико2 октября 11:51Килиан Мбаппе избежал серьезной травмы колена и операцииКилиан Мбаппе избежал серьезной травмы колена и операции29 сентября 19:57Травма Килиана Мбаппе оказалась несерьезной, он сыграет в Эль-КласикоТравма Килиана Мбаппе оказалась несерьезной, он сыграет в Эль-Класико26 сентября 23:52Реал Мадрид обеспокоен травмой Килиана МбаппеРеал Мадрид обеспокоен травмой Килиана Мбаппе26 сентября 16:51Формула «абсолютного доверия» в Мадриде: Мбаппе стал главным оружием МоуриньюФормула «абсолютного доверия» в Мадриде: Мбаппе стал главным оружием Моуринью23 сентября 19:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере