Глава Airbnb Брайан Чески открывает новую лабораторию искусственного интеллекта

·91·Технологии
Глава Airbnb Брайан Чески открывает новую лабораторию искусственного интеллекта

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески больше не хочет оставаться просто консультантом в сфере искусственного интеллекта. Согласно сообщениям издания Bloomberg, подтвержденным источниками TechCrunch, Чески планирует создать собственную лабораторию искусственного интеллекта. Этот шаг означает, что он не полностью удовлетворен существующими моделями, предлагаемыми крупными лабораториями Кремниевой долины. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Хотя Airbnb уже использует инструменты кодирования на базе искусственного интеллекта, в прошлом году Чески заявил, что компания еще не сотрудничала ни с одной LLM (большой языковой моделью). По его мнению, существующие на рынке продукты пока не могут полностью соответствовать требованиям Airbnb. Тем не менее, Чески обладает большим опытом в этой области и поддерживает давние дружеские отношения с главой OpenAI Сэмом Альтманом.

Чески и Сэм Альтман познакомились в 2006 году через акселератор Й Комбинатор. После того как OpenAI стала популярной, Чески регулярно встречался с Альтманом, давая советы по управлению быстрорастущей технологической компанией. Даже когда совет директоров OpenAI уволил Альтмана, Чески сыграл важную роль в его возвращении и восстановлении связей с общественностью.

Теперь Чески выходит на поле как конкурент компании своего протеже. Точное направление новой лаборатории пока неизвестно, но ожидается, что она сосредоточится на вопросах пользовательского интерфейса и дизайна. Такой подход напоминает деятельность лаборатории Харк, основанной Бреттом Адкоком.

Важно отметить, что Брайан Чески не покидает пост генерального директора Airbnb. Сообщается, что он не будет лично руководить новой лабораторией, а будет участвовать в качестве поддерживающего основателя. На данный момент представители Airbnb и Чески отказались давать официальные комментарии по поводу этого проекта.

AirbnbБрайан ЧескиИскусственный ИнтеллектOpenAIТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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