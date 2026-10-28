Международная федерация футбола (ФИФА) установила исторический рекорд по продаже билетов на Чемпионат мира 2026 года, заработав значительно больше прогнозируемых сумм. Как сообщает авторитетное британское издание Те Тимес со ссылкой на источники, знакомые с финансовой отчетностью турнира, чистая прибыль от продажи билетов составила около 4,49 миллиарда евро.

Этот показатель не только опроверг первоначальные прогнозы, но и оказался ровно в пять раз больше выручки от продажи билетов во время ЧМ-2022 в Катаре.

Причины рекордной прибыли и ключевые цифры

Огромные средства, полученные от билетов на мундиаль, вывели общий финансовый баланс ФИФА на новый уровень:

На 1,5 млрд евро больше прогноза: Изначально ФИФА планировала получить от продажи билетов 2,96 миллиарда евро, однако итоговый показатель превысил ожидания на 1,53 млрд евро;

Всего 13,47 миллиарда евро: Благодаря беспрецедентным продажам билетов общая совокупная выручка ФИФА от ЧМ-2026 достигла рекордных 13,47 миллиарда евро ;

Увеличение количества матчей: Из-за расширения числа участников мундиаля, который проходит в США, Канаде и Мексике, количество встреч увеличилось с 64 до 104, что само по себе привело к росту числа мест, выставленных на продажу.

Ценообразование в зависимости от спроса и 30-процентная комиссия за перепродажу

Согласно источникам, столь ошеломляющий рост доходов был вызван не только увеличением количества матчей, но и новыми коммерческими механизмами организации:

Система динамического ценообразования: Стоимость билетов не была фиксированной, а регулярно повышалась в зависимости от спроса и предложения («дйнамик прикинг»);

30-процентная официальная комиссия: ФИФА взимала комиссию в размере 30 процентов за каждую операцию, совершенную через свою официальную онлайн-платформу для перепродажи (ресейла);

Возможность неограниченного повышения цен: На официальной платформе владельцы билетов имели возможность продавать свои билеты по цене, в несколько раз превышающей первоначальную стоимость, что резко увеличивало процент, поступающий ФИФА с каждой сделки;

Недовольство болельщиков: Столь жесткая коммерческая политика организации и чрезмерный рост цен на билеты подверглись резкой критике со стороны фанатских объединений по всему миру.

Несмотря на то, что принятые спорные финансовые механизмы вызвали множество возражений, Чемпионат мира 2026 года стал самым прибыльным и коммерчески успешным спортивным проектом в истории футбола.