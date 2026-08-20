Путин поручил обеспечить работой военнослужащих, возвращающихся с фронта

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны уже сейчас должно начать серьёзную подготовку к приёму большого числа военнослужащих, возвращающихся из зоны боевых действий, и обеспечению их достойными рабочими местами. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, глава Кремля подчеркнул необходимость заранее решить этот вопрос.

«Они вернутся со здоровыми амбициями»: главное заявление Путина

Президент России остановился на основных социальных и экономических задачах, которые встанут перед обществом после прекращения боевых действий:

"Есть ещё один серьёзный вопрос, который обязательно возникнет. Это возвращение наших ребят с линии боевого соприкосновения после завершения специальной военной операции. Людей будет очень много, их необходимо обеспечить работой. Они вернутся в общество со здоровыми амбициями. Это очень большая и серьёзная работа, поэтому мы должны заранее и основательно к ней подготовиться.", — сказал Владимир Путин.

Основные направления реабилитации и возвращения военнослужащих

Направление Предусмотренные меры Основная задача Обеспечение большого числа военнослужащих, вернувшихся с фронта, достойными рабочими местами Социальная поддержка Комплексная государственная помощь участникам войны и членам их семей Адаптация в обществе Создание возможностей для занятости военнослужащих в государственном и частном секторах с учётом их здоровых амбиций Срок подготовки Заблаговременное планирование до полного завершения конфликта

Поддержка семей — приоритетная цель

Владимир Путин отметил, что социальная и материальная поддержка участников войны и членов их семей останется одним из главных приоритетов государственной политики. По мнению специалистов, возвращение сотен тысяч военнослужащих к гражданской жизни может стать серьёзным испытанием для российской экономики и рынка труда.

Как, по-вашему, возвращение большого числа военнослужащих с линии фронта к мирной жизни и обеспечение их работой повлияет на рынок труда России?

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