Путин поручил обеспечить работой военнослужащих, возвращающихся с фронта
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны уже сейчас должно начать серьёзную подготовку к приёму большого числа военнослужащих, возвращающихся из зоны боевых действий, и обеспечению их достойными рабочими местами. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, глава Кремля подчеркнул необходимость заранее решить этот вопрос.
«Они вернутся со здоровыми амбициями»: главное заявление Путина
Президент России остановился на основных социальных и экономических задачах, которые встанут перед обществом после прекращения боевых действий:
"Есть ещё один серьёзный вопрос, который обязательно возникнет. Это возвращение наших ребят с линии боевого соприкосновения после завершения специальной военной операции. Людей будет очень много, их необходимо обеспечить работой. Они вернутся в общество со здоровыми амбициями. Это очень большая и серьёзная работа, поэтому мы должны заранее и основательно к ней подготовиться.", — сказал Владимир Путин.
Основные направления реабилитации и возвращения военнослужащих
Направление
Предусмотренные меры
Основная задача
Обеспечение большого числа военнослужащих, вернувшихся с фронта, достойными рабочими местами
Социальная поддержка
Комплексная государственная помощь участникам войны и членам их семей
Адаптация в обществе
Создание возможностей для занятости военнослужащих в государственном и частном секторах с учётом их здоровых амбиций
Срок подготовки
Заблаговременное планирование до полного завершения конфликта
Поддержка семей — приоритетная цель
Владимир Путин отметил, что социальная и материальная поддержка участников войны и членов их семей останется одним из главных приоритетов государственной политики. По мнению специалистов, возвращение сотен тысяч военнослужащих к гражданской жизни может стать серьёзным испытанием для российской экономики и рынка труда.
Как, по-вашему, возвращение большого числа военнослужащих с линии фронта к мирной жизни и обеспечение их работой повлияет на рынок труда России?
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