Женщина, потерявшая дочь, стала матерью для 800 сирот

Индийский доктор Сароджини Агаргал около 40 лет назад потеряла свою восьмилетнюю дочь Манишу в автокатастрофе в городе Лакхнау. Тяжело переживая смерть ребенка, женщина со временем решила помогать другим девочкам, нуждающимся в материнской любви.

Все средства, вырученные от написанных ею рассказов, стихов и романов, она тратит на организацию приюта для девочек-сирот. В 1985 году в своем трехкомнатном доме она открывает учреждение под названием «Маниша Мандир». Туда сначала принимали девочек, потерявших мать, имеющих инвалидность и оказавшихся в тяжелых жизненных условиях. Позже приют стал пристанищем и для оставшихся на улице, брошенных и спасенных из борделей девочек.

Сароджини уделяет особое внимание образованию девочек. В приюте организованы библиотека, компьютерный класс, занятия по ремеслам и спортивные площадки. Среди ее воспитанниц есть банковские служащие, учителя и директора школ.

С 1985 года женщина позаботилась примерно о 800 девочках-сиротах. Многие из них после достижения совершеннолетия возвращаются в приют, чтобы помогать другим девочкам.

Несмотря на преклонный возраст, Сароджини до сих пор продолжает помогать брошенным детям. По ее словам, в каждой девочке-сироте она видит свою дочь Манишу и таким образом старается сохранить память о ней.