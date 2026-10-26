В Азербайджане блогера арестовали на 15 суток за нецензурную брань в TikTok

В Азербайджане блогер, использовавший нецензурные выражения во время прямого эфира в TikTok, был подвергнут административному аресту на 15 суток. Об этом сообщают местные источники.

Как стало известно, 25-летний Иса Гулиев, известный в TikTok под псевдонимом «Исисан», был задержан полицией за использование выражений, противоречащих правилам этики и морали во время трансляции.

Суд, рассмотрев дело, признал блогера виновным в нарушении норм общественной морали. Ему было назначено наказание в виде 15 суток административного ареста.