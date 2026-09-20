В Китае гуманоидный робот во время испытаний сбил пультом руку инженера

·33·Технологии
В Китае гуманоидный робот во время испытаний сбил пультом руку инженера

В китайском городе Шаосин провинции Чжэцзян произошел неожиданный инцидент во время испытаний гуманоидного робота.

На видео, снятом 7 сентября 2026 года, видно, как в момент, когда инженер управлял роботом, устройство внезапно двинулось в его сторону и ударом ноги выбило пульт управления из его рук. В результате удара пульт упал на землю.

Инженер увернулся от дальнейших движений робота, поднял пульт с земли и отошел. Сообщается, что в результате инцидента он не пострадал.

После этого робот завершил движение, наклонился вперед и поклонился. Это вызвало в социальных сетях ассоциации с движениями мастеров восточных единоборств.

Причина такого поведения робота — техническая неполадка, сбой в программе или что-то еще — пока не уточняется.

ШаосинЧжэцзянгуманоидный роботтехническая неполадка
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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