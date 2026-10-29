Президенты подписали документы: какие льготы предоставляются для бизнеса и граждан?

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам плодотворных переговоров в Анкаре подписали пакет важных документов, имеющих стратегическое значение для экономической и социальной жизни двух государств.

Одним из ключевых событий саммита стало официальное утверждение лидерами двух стран соглашения об учреждении Совета высокого уровня по поддержке бизнеса. Этот шаг создает новый прямой мост и пространство льготных возможностей для предпринимателей двух братских стран.

Пакет важных документов, подписанных в Анкаре

В рамках переговоров был принят ряд весомых соглашений, направленных на облегчение торговых связей, упрощение таможенных процедур и обеспечение гарантий прав граждан:

Расширение рамок преференциальной торговли: Подписан протокол о расширении перечня товаров, в отношении которых в рамках Соглашения о преференциальной торговле снижаются таможенные пошлины и применяются упрощенные процедуры перемещения;

Социальная защита граждан: Утверждены межправительственное соглашение о социальном обеспечении и административное соглашение по его реализации. Это укрепляет трудовые и пенсионные права узбекистанцев, работающих в Турции, и граждан Турции в Узбекистане;

Оперативный обмен информацией на границе: Оформлен дополнительный протокол о внесении изменений в протокол об обмене предварительной информацией о перемещении товаров и транспортных средств через государственные границы, подписанный 29 марта 2022 года. Это обеспечит быстрое прохождение грузов через пограничные пункты без очередей.

Что дают новые соглашения?

Подписанный пакет документов направлен на вывод партнерства между двумя странами на новый уровень:

Благоприятная экосистема для бизнеса: Для деловых кругов сокращаются бюрократические барьеры, а инвестиционные проекты будут поддерживаться под контролем глав государств;

Резкий рост объема торговли: Улучшение перечня товаров и логистических условий послужит достижению установленных рекордных показателей двустороннего товарооборота;

Социальные гарантии: Законные интересы и социальная защита граждан двух стран будут эффективно обеспечиваться на основе норм международного права.

Закрепление результатов переговоров в Анкаре такими практическими шагами показало, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Узбекистаном и Турцией ориентировано не только на политические цели, но и на реальные выгоды, которые ощутит каждый предприниматель и гражданин.