Президенты подписали документы: какие льготы предоставляются для бизнеса и граждан?

·55·Узбекистан
Президенты подписали документы: какие льготы предоставляются для бизнеса и граждан?

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам плодотворных переговоров в Анкаре подписали пакет важных документов, имеющих стратегическое значение для экономической и социальной жизни двух государств.

Одним из ключевых событий саммита стало официальное утверждение лидерами двух стран соглашения об учреждении Совета высокого уровня по поддержке бизнеса. Этот шаг создает новый прямой мост и пространство льготных возможностей для предпринимателей двух братских стран.

Президенты подписали документы: какие льготы предоставляются для бизнеса и граждан?

Пакет важных документов, подписанных в Анкаре

В рамках переговоров был принят ряд весомых соглашений, направленных на облегчение торговых связей, упрощение таможенных процедур и обеспечение гарантий прав граждан:

  • Расширение рамок преференциальной торговли: Подписан протокол о расширении перечня товаров, в отношении которых в рамках Соглашения о преференциальной торговле снижаются таможенные пошлины и применяются упрощенные процедуры перемещения;

  • Социальная защита граждан: Утверждены межправительственное соглашение о социальном обеспечении и административное соглашение по его реализации. Это укрепляет трудовые и пенсионные права узбекистанцев, работающих в Турции, и граждан Турции в Узбекистане;

  • Оперативный обмен информацией на границе: Оформлен дополнительный протокол о внесении изменений в протокол об обмене предварительной информацией о перемещении товаров и транспортных средств через государственные границы, подписанный 29 марта 2022 года. Это обеспечит быстрое прохождение грузов через пограничные пункты без очередей.

Президенты подписали документы: какие льготы предоставляются для бизнеса и граждан?

Что дают новые соглашения?

Подписанный пакет документов направлен на вывод партнерства между двумя странами на новый уровень:

  • Благоприятная экосистема для бизнеса: Для деловых кругов сокращаются бюрократические барьеры, а инвестиционные проекты будут поддерживаться под контролем глав государств;

  • Резкий рост объема торговли: Улучшение перечня товаров и логистических условий послужит достижению установленных рекордных показателей двустороннего товарооборота;

  • Социальные гарантии: Законные интересы и социальная защита граждан двух стран будут эффективно обеспечиваться на основе норм международного права.

Президенты подписали документы: какие льготы предоставляются для бизнеса и граждан?

Закрепление результатов переговоров в Анкаре такими практическими шагами показало, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Узбекистаном и Турцией ориентировано не только на политические цели, но и на реальные выгоды, которые ощутит каждый предприниматель и гражданин.

Шавкат МирзиёевРеджеп Тайип Эрдоганузбекско-турецкие отношенияСовет по поддержке бизнеса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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