«У этого дела есть свой «джекпот»»: Директор в Кумкургане, потребовавший 2000 долларов за должность уборщицы...

В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области завершился судебный процесс по громкому уголовному делу в отношении 40-летнего директора общеобразовательной школы №83 С.К., который потребовал взятку в размере 2000 долларов у гражданки, обратившейся к нему в поисках работы уборщицей.

Детали дела, рассмотренного Кумкурганским районным судом по уголовным делам, полностью раскрыли, какие «расценки» устанавливают некоторые руководители в сфере образования даже за трудоустройство на должность обычного уборщика и как они злоупотребляют именами «знакомых наверху».

«Джекпот» и предлог о «вышестоящих»: Детали преступления

Согласно доказательствам, представленным в материалах суда, бывший директор выставил свою служебную должность на торги следующим образом:

«У трудоустройства есть свой джекпот»: Директор школы открыто заявил гражданке Л.Т., обратившейся к нему за работой, что прием на должность не будет простым, у этого есть свой «джекпот», и потребовал около 2000 долларов за место уборщицы на 0,75 ставки;

Прикрытие сотрудниками отдела: Кроме того, он пообещал, что может помочь получить дополнительные 0,25 ставки через должностных лиц районного отдела дошкольного и школьного образования, подчеркнув, что за эту «услугу» необходимо передать «наверх» отдельную взятку в размере 400–500 долларов;

Оперативное мероприятие и вещественные доказательства: Вымогатель был задержан правоохранительными органами с поличным при получении от женщины взятки в виде 1900 долларов США и 1 миллиона 200 тысяч сумов наличными.

Приговор суда: Какое наказание назначено?

На судебном заседании бывший директор школы полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние в содеянном:

Обвинение по статьям: Согласно приговору суда, С.К. был признан виновным по статье 210 (Получение взятки) и статье 211 (Дача взятки, в соучастии) Уголовного кодекса Республики Узбекистан;

Назначенное наказание: Осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года;

Запрет на занятие должностей: Также по приговору суда он лишен права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, в организациях и учреждениях с государственным участием сроком на 1,5 года.

Данный судебный приговор стал строгим предупреждением о том, что любой руководитель, допустивший коррупцию в системе образования и пытающийся незаконно нажиться на безработице и нужде граждан, не останется безнаказанным.