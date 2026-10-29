Новые возможности: лидеры Узбекистана и Турции учреждают совет высокого уровня

·57·Узбекистан
Новые возможности: лидеры Узбекистана и Турции учреждают совет высокого уровня

В столице Турции городе Анкаре состоялись важные переговоры на высшем уровне между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале встречи глава нашего государства искренне поздравил братский турецкий народ с национальным праздником Турции — Днем Республики, пожелав мира, устойчивого развития и процветания. Этот диалог стал очередным важным этапом на пути обогащения всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами новым практическим содержанием.

Новые возможности: лидеры Узбекистана и Турции учреждают совет высокого уровня

Основные результаты переговоров: торговля, инвестиции и совместные проекты

Лидеры с удовлетворением отметили нынешний высокий темп сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах:

  • Рост экономических показателей: В последние годы значительно увеличиваются объемы двустороннего товарооборота, масштабы прямых инвестиций, количество действующих совместных предприятий и число регулярных авиарейсов;

  • Совет высокого уровня по бизнесу: Стороны уделили особое внимание учреждению Совета высокого уровня по поддержке бизнеса с целью прямой поддержки предпринимательских инициатив и ускорения реализации крупных совместных проектов;

  • Подготовка к Межправительственной комиссии: Было отмечено о необходимости тщательной подготовки к очередному заседанию Совместной межправительственной комиссии для дальнейшего расширения портфеля перспективных проектов.

Новые возможности: лидеры Узбекистана и Турции учреждают совет высокого уровня

Международный и региональный диалог

Главы государств обменялись мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по вопросам, имеющим глобальное значение:

  • План предстоящих мероприятий: Согласован календарь многосторонних встреч, направленных на укрепление региональной интеграции;

  • Единство по актуальным вопросам: Высказано единое мнение по вопросам ситуации на международной арене и укрепления солидарности братских тюркских государств.

Новые возможности: лидеры Узбекистана и Турции учреждают совет высокого уровня

Эта плодотворная встреча в Анкаре не только открывает новые перспективные направления для деловых кругов Узбекистана и Турции, но и вносит большой вклад в стабильность регионального сотрудничества.

Шавкат МирзиёевРеджеп Тайип Эрдоганузбекско-турецкие отношенияАнкара
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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