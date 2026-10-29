91-летняя старушка попалась при попытке добыть лекарство для мужа

·87·Мир
91-летняя старушка попалась при попытке добыть лекарство для мужа

В социальных сетях широко распространяется история о 91-летней женщине. Сообщается, что она была задержана за попытку вынести лекарственный препарат из аптеки без оплаты, чтобы найти лекарство для своего 88-летнего супруга.

В распространенных сообщениях отмечается, что причиной такой ситуации стали финансовые трудности семьи. Якобы стоимость необходимых для лечения мужчины лекарств выросла с 50 до 950 долларов. Это стало серьезной проблемой для пожилой пары.

В истории описывается безвыходное положение женщины, которая пыталась вылечить мужа, с которым провела всю свою жизнь. Однако на данный момент неизвестно, подтверждены ли сведения об этом инциденте надежными источниками.

Данная история еще больше усилила в социальных сетях дискуссии о ценах на лекарства и доступности медицинских услуг.

Ведь как быть семьям, которые не могут позволить себе покупку лекарств, необходимых для спасения человеческой жизни? Этот вопрос еще раз напоминает о том, как важно, чтобы медицинская помощь была доступна для всех.

социальная защитацены на лекарствасистема здравоохранения
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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