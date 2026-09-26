В леднике найден детеныш мамонта, пролежавший более 30 тысяч лет

·64·Мир
В леднике найден детеныш мамонта, пролежавший более 30 тысяч лет

На золотых приисках Клондайка в регионе Юкон в Канаде был найден практически полностью сохранившийся детеныш мамонта, погибший более 30 тысяч лет назад. Древняя находка была обнаружена в 2022 году, и ее состояние поразило исследователей.

Детеныш мамонта естественным образом сохранился внутри вечной мерзлоты. Ему дали имя на местном языке хэн — «Нун Чо Га», что означает «детеныш крупного животного».

Исследователи установили, что он погиб более 30 тысяч лет назад.

Благодаря условиям ледника тело детеныша мамонта сохранилось практически полностью. Такие находки позволяют ученым получить новые сведения о жизни древних животных и природной среде того периода.

Что известно о детеныше мамонта?

В результате исследований выяснилось, что это самка, которая погибла в возрасте примерно 30–35 дней. Почти идеальная сохранность «Нун Чо Га» делает ее одной из самых ценных находок для палеонтологии. Пролежавший тысячи лет в ледяном плену детеныш мамонта дошел до наших дней как уникальный свидетель древнего мира.

КлондайкЮконмамонтНун Чо Га
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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