Можно ли передать запах через интернет?

·66·Технологии
Можно ли передать запах через интернет?

Ученые протестировали систему Скентроник, которая позволяет преобразовывать запахи в цифровые данные, передавать их через интернет и воспроизводить с помощью другого устройства.

Технология, разработанная исследователями из Университета штата Огайо (США) и Жеджианг Лабораторй (Китай), распознает запахи с помощью электронного «носа». Система на базе искусственного интеллекта анализирует полученные данные и отправляет их через интернет на другое устройство. Принимающее устройство затем высвобождает соответствующие ароматические вещества, воссоздавая запах.

На данный момент Скентроник обучена распознавать пять видов запахов — пива, торта, кофе, апельсина и красного вина. Это означает, что система пока не может точно и полностью воспроизвести любой запах.

В ходе экспериментов участники правильно определяли запахи, созданные устройством, примерно в 73 процентах случаев при подаче одного аромата и в 71 проценте случаев при подаче смеси из двух запахов.

Специалисты отмечают, что в будущем эту технологию можно будет применять в системах виртуальной и дополненной реальности, для дистанционной оценки ароматов товаров в интернет-магазинах, а также в медицинских обследованиях.

Тем не менее, Скентроник пока является прототипом, находящимся на стадии научных исследований. Для широкого применения в повседневной жизни необходимо расширить базу распознаваемых запахов, научить систему различать сложные смеси ароматов и усовершенствовать возможности их более точного воспроизведения.

ScentronicИскусственный интеллектУниверситет штата ОгайоZhejiang Laboratory
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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