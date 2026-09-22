Венеция повышает плату за однодневный вход в исторический центр до 30 евро

Венеция, самый известный и переполненный город на воде в мире, готовит решительные и резонансные меры против массового туризма (овертуризма). Местные власти официально обсуждают вопрос значительного повышения действующего сбора для «однодневных» туристов, посещающих исторический центр города всего на один день. Как сообщил советник по бюджету муниципалитета Венеции Микеле Зуин изданию Газзеттино действующие тарифы в 5 и 10 евро не выполняют свою функцию и утратили сдерживающий эффект. «Сегодняшние 5–10 евро может позволить себе почти каждый; существует риск, что эта мера перестанет работать как ограничительная», — пояснил официальный представитель.

В настоящее время в качестве наиболее вероятного варианта планируется повышение максимальной цены до 30 евро, выдвигались даже предложения довести её до 50 евро. Этот новый тариф может официально вступить в силу с 2027 года. Мэрия города твердо подчеркивает, что основная цель повышения цен — не пополнение казны, а перенаправление потока людей в другие направления в самые загруженные дни. В сезоне 2026 года городской бюджет через эту систему продал около 680 тысяч билетов и получил доход более 5,2 миллиона евро. Туристы, остающиеся на ночлег в отелях, полностью освобождены от этого сбора, они платят только обычный гостиничный налог.

Итак, спасет ли 30-евровый сбор каналы Венеции от переполненности, применят ли этот опыт другие города Европы и откажутся ли туристы от поездок в Венецию в 2027 году?

«Сбор 30 евро, выручка 5,2 млн евро и гостиничная льгота»: 5 ключевых пунктов реформы Венеции

Важные факты из новых ограничений и статистических отчетов, объявленных властями Венеции:

Повышение тарифа в 3–6 раз: Рассматривается повышение действующего ежедневного сбора в 5–10 евро до 30 евро (в дискуссиях звучали цифры до 50 евро) с 2027 года;

Цель — не увеличение денег: Власти хотят с помощью высокого сбора заставить людей не приезжать в город в загруженные дни и выбирать другие туристические направления;

Результат 2026 года — 5,2 млн евро: В период с 3 апреля по 26 июля только в определенные дни (с 08:30 до 16:00) было продано 680 тысяч билетов и собрано 5,2 миллиона евро;

Льготы для тех, кто остается на ночлег: Туристы, забронировавшие отель в Венеции и приехавшие на несколько дней, освобождаются от этого сбора, правило касается только однодневных гостей старше 14 лет;

Снижение загруженности: В результате регулярных мер доля дней, когда город посещало более 20 тысяч платных гостей, снизилась с 13,8% в 2024 году до всего 1,7% в 2026 году.

Однодневный сбор за вход в Венецию: динамика изменений и анализ

Показатели сдерживания туристического потока в историческом городе:

Показатели и параметры Текущее состояние (показатели 2026 года) Предлагаемый новый тариф (с 2027 года) Однодневный тариф на вход € 5 — € 10 Максимум € 30 (были предложения и по 50 евро) Основная цель и функция Стал неэффективным в сдерживании туристов Резкое снижение потока в самые загруженные дни Всего проданных билетов Около 680 000 билетов План по дальнейшему сокращению количества билетов Доход города Более 5,2 миллиона евро Цель не казна, приоритет — управление потоком Среднесуточный платный поток 11 326 человек в день (по субботам: 13 661 человек) Значительное снижение среднего потока Сезонный рекорд На 2 мая — 25 471 человек Удержание суточных рекордов в пределах 15–18 тысяч Освобожденные от оплаты Проживающие в отелях, лица до 14 лет Льгота для клиентов отелей сохраняется

Экспертиза урбанистики и экономики туризма: почему Венеция вынуждена пойти на этот шаг?

Выводы международных туристических аналитиков и итальянских экспертов:

«Однодневные туристы» разрушают городскую инфраструктуру: Туристы, приезжающие всего на несколько часов, привозящие еду с собой и оставляющие только мусор, не приносят городу экономической выгоды; сбор в 30 евро заставит их остаться на ночлег или перенести поездку на другое время;

Фильтр «красных дней»: На официальном сайте Венеции самые загруженные дни отмечены красным цветом; повышение цены смягчит пробки на улицах в выходные и давление на водные трамваи (вапоретто);

Обязательства Европы перед ЮНЕСКО: Если Венеция не остановит овертуризм, ЮНЕСКО может включить город в список исторического наследия, находящегося под угрозой; новый тариф — стратегический шаг, направленный на сохранение истинного облика города;

Психологический ценовой барьер: 5–10 евро, равные стоимости кофе и мороженого, не могли остановить людей, но 30 евро — это более 100 евро дополнительных расходов для семьи, что заставит многих передумать.

Это решительное решение руководства Венеции может положить начало эре новых ценовых ограничений для туристических городов по всему миру.

Как вы считаете, является ли установление платы в 30 евро за вход в город справедливым решением, или исторические памятники должны быть свободными и бесплатными для всех? Если цена вырастет до 30 евро, поехали бы вы в однодневную поездку в Венецию? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей, которая крайне важна для любителей путешествий, со своими друзьями!