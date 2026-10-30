Знаменитый боксер Эдгар Берланга арестован по обвинению в тяжком преступлении

·61·Мир
Знаменитый боксер Эдгар Берланга арестован по обвинению в тяжком преступлении

В мире профессионального бокса разразился очередной громкий уголовный скандал. Известный американский мастер кожаной перчатки, 29-летний Эдгар Берланга, был арестован правоохранительными органами в штате Флорида (США) по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений по двум эпизодам.

Как сообщает авторитетное издание «Боксинг Скене», если вина спортсмена будет полностью доказана в ходе судебного процесса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Эта ситуация может поставить окончательную точку в многообещающей карьере спортсмена.

Подробности инцидента и установленная судом сумма залога

Согласно отчету следственных органов и полиции, хронология событий выглядит следующим образом:

  • Задержание и даты: Берланга был задержан полицией города Лейкленд 26 октября. Предъявленные ему обвинения напрямую связаны с неприятным инцидентом, произошедшим 18 октября;

  • Суть обвинения: В материалах следствия указано, что боксер нанес гражданам тяжкие телесные повреждения при отягчающих обстоятельствах;

  • Сумма залога: На прошедшем во вторник предварительном слушании суд установил сумму залога для временного освобождения боксера в размере 16 тысяч долларов США;

  • Дата суда: Основное предварительное судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 17 ноября, где ожидается, что Берланга официально озвучит свою позицию по предъявленным тяжким обвинениям.

Успех на ринге и неожиданное падение

До этого уголовного скандала Эдгар Берланга находился на пике своей карьеры:

  • Нокаут в последнем бою: Свой последний бой он провел в июле текущего года в Нью-Йорке в рамках центрального поединка турнира Зуффа Боксинг 9;

  • Победа над Батлером: В тот вечер он провел бескомпромиссный бой против Стивена Батлера, одержав яркую победу техническим нокаутом в 7-м раунде;

  • Испытание судьбы: Будет ли признан виновным или невиновным боксер, завоевывающий внимание болельщиков чередой побед, и сможет ли он вернуться на ринг — теперь полностью зависит от решения суда, которое начнется 17 ноября.

Учитывая, что в американском спорте к случаям, связанным с насилием и применением физической силы, законодательством применяются крайне строгие меры наказания, Берлангу ждет самый тяжелый «раунд» в его жизни.

Эдгар Берлангапрофессиональный боксЛейклендсудебный процесс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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