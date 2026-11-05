Палестинский журналист, которого в израильской тюрьме убеждали в гибели семьи, воссоединился с родными (видео)

·71·Мир
Палестинский журналист, которого в израильской тюрьме убеждали в гибели семьи, воссоединился с родными (видео)

Палестинский фотожурналист Шоди Абу Сидо, арестованный во время работы в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, вышел на свободу после почти 19 месяцев заключения. Находясь в тюрьме, он месяцами жил с уверенностью, что потерял свою семью, так как ему неоднократно сообщали о гибели жены и двоих детей. Об этом сообщает Ал Джазира.

Журналист был задержан израильскими силами 18 марта 2024 года в больнице «Аш-Шифа». По его словам, тюремные надзиратели неоднократно говорили ему, что его жена и дети погибли в результате бомбардировок в секторе Газа.

Шоди Абу Сидо был освобожден 13 октября 2025 года в рамках соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС. Вернувшись в Газу, он был потрясен, увидев, что его жена Ханоа Бахлул и двое детей живы.

Жена журналиста прибежала к нему, чтобы встретиться. Абу Сидо прижал родных к груди и многократно целовал детей. Видеозапись момента их воссоединения привлекла внимание множества людей в социальных сетях.

«Я услышал голоса своих детей. Увидев, что они живы, я потерял дар речи от изумления», — рассказал журналист.

Шоди Абу СидоГазаконфликт Израиля и ХАМАСбольница Аш-Шифа
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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