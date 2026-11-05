В Ташкенте выявлена подпольная лаборатория по производству печенья и мармелада с гашишем

·44·Общество
В Ташкенте выявлена подпольная лаборатория по производству печенья и мармелада с гашишем
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  • В Чиланзарском районе города Ташкента была выявлена подпольная нарколаборатория, где изготавливались сладости с добавлением гашишного масла.
  • В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое граждан, причастных к сбыту наркотических средств, и из незаконного оборота изъято около 6 килограммов наркотиков.
  • В выявленной лаборатории обнаружились печенье, изготовленное из 1,5 килограмма гашишного масла, четыре коробки мармелада и оборудование для упаковки наркотических средств.

В Чиланзарском районе города Ташкента была выявлена подпольная нарколаборатория, где изготавливались сладости с добавлением гашишного масла. В ходе оперативного мероприятия были задержаны двое граждан, подозреваемых в причастности к сбыту наркотических средств.

По данным Министерства внутренних дел, оперативные мероприятия начались с задержания курьера наркомагазина, действовавшего через интернет в Яшнабадском районе. У него было обнаружено 74 грамма гашишного масла в 58 свертках, подготовленных для распространения.

В ходе следствия выяснилось, что он регулярно получал запрещенные вещества от другого лица. После этого оперативные мероприятия были продолжены в махалле «Думбиробод» Чиланзарского района. Стало известно, что в одной из арендованных квартир была организована подпольная нарколаборатория.

При осмотре квартиры были обнаружены 3,5 килограмма гашишного масла, 350 граммов гашишного масла в 361 готовом к сбыту свертке, а также 600 граммов смеси гашиша и гашишного масла.

Кроме того, из лаборатории были изъяты печенье, изготовленное из 1,5 килограмма гашишного масла, четыре коробки мармелада с добавлением этого вещества, а также различное оборудование, используемое для приготовления и упаковки наркотических средств.

По данным МВД, в результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято в общей сложности около 6 килограммов наркотических средств, что эквивалентно 19 250 дозам запрещенных веществ.

По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 273 Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия.

Министерство внутренних делЧиланзарский районнарколабораториягашишное маслоТашкент
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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