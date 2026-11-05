Стало известно, когда в многоэтажные дома Узбекистана начнут подавать отопление

·51·Узбекистан
Стало известно, когда в многоэтажные дома Узбекистана начнут подавать отопление

В Узбекистане подключение многоэтажных домов к централизованной системе отопления ожидается до 15 ноября. Об этом было объявлено 4 ноября на пресс-конференции.

По словам начальника Инспекции по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа Ахадхона Исакджанова, окончательное решение о начале отопительного сезона будет приниматься исходя из погодных условий в регионах.

В частности, местные хокимияты примут соответствующие решения на основе данных, предоставленных центрами гидрометеорологии. После этого многоэтажные дома будут поэтапно подключены к тепловым сетям.

Исакджанов отметил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду инспекция проверила состояние предприятий теплоснабжения. В регионах, где были выявлены недостатки, даны обязательные предписания по их устранению.

В настоящее время предприятия теплоснабжения в городе Ташкенте, Самаркандской области и областях Ферганской долины устранили выявленные проблемы и приведены в состояние готовности к запуску централизованной системы.

Таким образом, ожидается, что отопительный сезон в многоэтажных домах начнется до 15 ноября. Однако сроки подачи тепла будут зависеть от погодных условий в каждом конкретном регионе и решений хокимиятов.

отопительный сезонУзэнергоинспекцияАхадхон Исакджановтеплоснабжение
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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