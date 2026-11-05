Криштиану Роналду завершает карьеру в сборной Португалии

·2·Спорт
Криштиану Роналду завершает карьеру в сборной Португалии

41-летний Криштиану Роналду объявил о своем намерении завершить карьеру в национальной сборной Португалии. Согласно его планам, футболист покинет ряды сборной после международных матчей в ноябре. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Португалия навсегда останется в моем сердце», — написал Роналду на своих страницах в социальных сетях.

Роналду провел в составе сборной Португалии 234 матча и забил 146 голов. Он является рекордсменом международного футбола по обоим этим показателям.

Вместе с национальной командой футболист стал чемпионом Европы в 2016 году. Также он становился победителем Лиги наций УЕФА в 2019 и 2025 годах.

Ожидается, что Роналду завершит свое выступление за сборную Португалии после ноябрьских международных игр.

Криштиану РоналдуСборная Португалии по футболуФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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