Будущее человечества в космосе: NASA объявило набор для жизни и работы на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США начало набор астронавтов нового поколения в рамках расширения программы «Артемида» (Artemis). Участники этой миссии будут не только высаживаться на поверхность Луны, но и выполнять задачи по проживанию и работе на научной базе, которая будет там построена, а также закладывать фундамент для первых пилотируемых полетов, которые отправят человечество на Марс.

Прием заявок продлится до 3 декабря. Глава NASA Джаред Айзекман на авиашоу, прошедшем в Космическом центре имени Кеннеди, назвал это «уникальной возможностью присоединиться к рядам NASA и определить судьбу человечества в космосе».

Основные требования к кандидатам

Для участия в очередном этапе отбора NASA установило очень высокие квалификационные критерии:

Гражданство: Кандидаты должны быть исключительно гражданами США;

Уровень образования: Степень магистра в области естественных наук, технологий, инженерии или математики (СТЭМ-направления), медицинская квалификация, подготовка в школе летчиков-испытателей или не менее 2 лет опыта в соответствующей докторантуре;

Профессиональная квалификация: Не менее 3 лет профессионального практического опыта работы в соответствующей области;

Часы налета для пилотов: Не менее 750 часов налета в качестве командира экипажа на реактивных самолетах с высокой скоростью, 1 500 часов на других типах самолетов или 1 000 часов общего налета на вертолетах.

Процесс отбора и статистика

Корпус астронавтов NASA формируется с 1960-х годов. Основные этапы нового набора и исторические цифры выглядят следующим образом:

Показатель Цифра / Срок Примечание Срок приема заявок До 3 декабря Начальный этап конкурса Завершение итогового отбора Конец 2027 года Определение победителей и начало тренировок Количество действующих астронавтов 32 человека Действующие космонавты в штате NASA Подготовлено за всю историю 370 человек Специалисты, отобранные с 1960-х годов Результат последнего отбора (2024–2025) 10 человек Отобраны из более чем 8 000 кандидатов

План на 2028 год и возникающие препятствия

Администрация США ставит целью повторную высадку человека на поверхность Луны в 2028 году. В этом масштабном проекте частные космические компании Илона Маска SpaceX и Джеффа Безоса Blue Origin будут оказывать непосредственную помощь с помощью аппаратов для полета и посадки.

Однако новая миссия сталкивается с некоторыми техническими задержками:

Как сообщает издание Те Вашингтон Пост, существует риск, что компания Axiom Space , выбранная в качестве генерального подрядчика по производству космических скафандров нового поколения, не успеет к установленному сроку.

Если скафандры и системы безопасности не пройдут полные испытания до 2028 года, срок пилотируемого полета на Луну может быть снова перенесен.

Тем не менее, NASA ускоряет работы по созданию инфраструктуры лунной базы и отбору кандидатов для марсианской миссии в соответствии с планом.