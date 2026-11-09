Будущее человечества в космосе: NASA объявило набор для жизни и работы на Луне

·63·Мир
Будущее человечества в космосе: NASA объявило набор для жизни и работы на Луне
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  • Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства (NASA)
  • США начало набор астронавтов нового поколения для жизни и работы на Луне в рамках программы «Артемида»
  • (Artemis).
  • Прием заявок для кандидатов продлится до 3 декабря, а процесс отбора завершится в конце 2027 года. Участники программы будут выполнять задачи по развитию лунной базы и закладывать основу для полетов, которые отправят человечество на Марс.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США начало набор астронавтов нового поколения в рамках расширения программы «Артемида» (Artemis). Участники этой миссии будут не только высаживаться на поверхность Луны, но и выполнять задачи по проживанию и работе на научной базе, которая будет там построена, а также закладывать фундамент для первых пилотируемых полетов, которые отправят человечество на Марс.

Прием заявок продлится до 3 декабря. Глава NASA Джаред Айзекман на авиашоу, прошедшем в Космическом центре имени Кеннеди, назвал это «уникальной возможностью присоединиться к рядам NASA и определить судьбу человечества в космосе».

Основные требования к кандидатам

Для участия в очередном этапе отбора NASA установило очень высокие квалификационные критерии:

  • Гражданство: Кандидаты должны быть исключительно гражданами США;

  • Уровень образования: Степень магистра в области естественных наук, технологий, инженерии или математики (СТЭМ-направления), медицинская квалификация, подготовка в школе летчиков-испытателей или не менее 2 лет опыта в соответствующей докторантуре;

  • Профессиональная квалификация: Не менее 3 лет профессионального практического опыта работы в соответствующей области;

  • Часы налета для пилотов: Не менее 750 часов налета в качестве командира экипажа на реактивных самолетах с высокой скоростью, 1 500 часов на других типах самолетов или 1 000 часов общего налета на вертолетах.

Процесс отбора и статистика

Корпус астронавтов NASA формируется с 1960-х годов. Основные этапы нового набора и исторические цифры выглядят следующим образом:

Показатель

Цифра / Срок

Примечание

Срок приема заявок

До 3 декабря

Начальный этап конкурса

Завершение итогового отбора

Конец 2027 года

Определение победителей и начало тренировок

Количество действующих астронавтов

32 человека

Действующие космонавты в штате NASA

Подготовлено за всю историю

370 человек

Специалисты, отобранные с 1960-х годов

Результат последнего отбора (2024–2025)

10 человек

Отобраны из более чем 8 000 кандидатов

План на 2028 год и возникающие препятствия

Администрация США ставит целью повторную высадку человека на поверхность Луны в 2028 году. В этом масштабном проекте частные космические компании Илона Маска SpaceX и Джеффа Безоса Blue Origin будут оказывать непосредственную помощь с помощью аппаратов для полета и посадки.

Однако новая миссия сталкивается с некоторыми техническими задержками:

  • Как сообщает издание Те Вашингтон Пост, существует риск, что компания Axiom Space, выбранная в качестве генерального подрядчика по производству космических скафандров нового поколения, не успеет к установленному сроку.

  • Если скафандры и системы безопасности не пройдут полные испытания до 2028 года, срок пилотируемого полета на Луну может быть снова перенесен.

Тем не менее, NASA ускоряет работы по созданию инфраструктуры лунной базы и отбору кандидатов для марсианской миссии в соответствии с планом.

NASAАртемидаSpaceXAxiom Space
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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