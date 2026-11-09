3 золота Акбара Джураева: «Сенсация» сборной Узбекистана на чемпионате мира

В китайском городе Нинбо официально завершился престижный чемпионат мира по тяжелой атлетике среди взрослых.

В соревнованиях, где на протяжении почти двух недель вели ожесточенную борьбу сильнейшие атлеты планеты, национальная сборная Узбекистана, представленная восемью спортсменами, добилась грандиозного и исторического результата.

Медальный зачет: Узбекистан в тройке сильнейших мира

В опубликованном по итогам соревнований общекомандном медальном зачете Узбекистан занял одни из самых высоких позиций наряду с мощнейшими сборными мира:

1-е место — КНДР: Сборная Северной Кореи продемонстрировала абсолютное лидерство, заняв 1-е место с 34 медалями (20 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых);

2-е место — Китай: Хозяева турнира заняли 2-ю строчку с 33 медалями (17 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых);

3-е место — Узбекистан и Болгария: Наша делегация по качеству золотых медалей поднялась на почетное 3-е место в мире вместе с Болгарией.

Общекомандный медальный зачет ЧМ

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего Статус 1 КНДР 20 8 6 34 Абсолютный лидер 2 Китай 17 10 6 33 Команда-хозяйка 3 Узбекистан 3 0 0 3 В тройке сильнейших по количеству золота 3 Болгария 3 0 0 3 В тройке сильнейших по количеству золота

Триумф Акбара Джураева и стойкость тренеров

На этом престижном турнире все три золотые медали сборной Узбекистана завоевал олимпийский чемпион Акбар Джураев. Он в очередной раз доказал, что ему нет равных в своей весовой категории, став абсолютным чемпионом.

Занять третье место среди сотен спортсменов мира, участвуя всего восемью атлетами — это яркий результат высокого мастерства и самоотверженного труда узбекской школы тяжелой атлетики, наших спортсменов и тренерского штаба.