3 золота Акбара Джураева: «Сенсация» сборной Узбекистана на чемпионате мира
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- На чемпионате мира по тяжелой атлетике в китайском городе Нинбо сборная Узбекистана заняла почетное третье место в общекомандном зачете.
- Все три золотые медали, завоеванные национальной сборной, достались олимпийскому чемпиону Акбару Джураеву.
- Делегация Узбекистана, принявшая участие с восемью спортсменами, вошла в тройку сильнейших по качеству золотых медалей вместе с Болгарией.
В китайском городе Нинбо официально завершился престижный чемпионат мира по тяжелой атлетике среди взрослых.
В соревнованиях, где на протяжении почти двух недель вели ожесточенную борьбу сильнейшие атлеты планеты, национальная сборная Узбекистана, представленная восемью спортсменами, добилась грандиозного и исторического результата.
Медальный зачет: Узбекистан в тройке сильнейших мира
В опубликованном по итогам соревнований общекомандном медальном зачете Узбекистан занял одни из самых высоких позиций наряду с мощнейшими сборными мира:
1-е место — КНДР: Сборная Северной Кореи продемонстрировала абсолютное лидерство, заняв 1-е место с 34 медалями (20 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых);
2-е место — Китай: Хозяева турнира заняли 2-ю строчку с 33 медалями (17 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых);
3-е место — Узбекистан и Болгария: Наша делегация по качеству золотых медалей поднялась на почетное 3-е место в мире вместе с Болгарией.
Общекомандный медальный зачет ЧМ
Место
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
Статус
1
КНДР
20
8
6
34
Абсолютный лидер
2
Китай
17
10
6
33
Команда-хозяйка
3
Узбекистан
3
0
0
3
В тройке сильнейших по количеству золота
3
Болгария
3
0
0
3
В тройке сильнейших по количеству золота
Триумф Акбара Джураева и стойкость тренеров
На этом престижном турнире все три золотые медали сборной Узбекистана завоевал олимпийский чемпион Акбар Джураев. Он в очередной раз доказал, что ему нет равных в своей весовой категории, став абсолютным чемпионом.
Занять третье место среди сотен спортсменов мира, участвуя всего восемью атлетами — это яркий результат высокого мастерства и самоотверженного труда узбекской школы тяжелой атлетики, наших спортсменов и тренерского штаба.
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