3 золота Акбара Джураева: «Сенсация» сборной Узбекистана на чемпионате мира

·101·Спорт
3 золота Акбара Джураева: «Сенсация» сборной Узбекистана на чемпионате мира
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  • На чемпионате мира по тяжелой атлетике в китайском городе Нинбо сборная Узбекистана заняла почетное третье место в общекомандном зачете.
  • Все три золотые медали, завоеванные национальной сборной, достались олимпийскому чемпиону Акбару Джураеву.
  • Делегация Узбекистана, принявшая участие с восемью спортсменами, вошла в тройку сильнейших по качеству золотых медалей вместе с Болгарией.

В китайском городе Нинбо официально завершился престижный чемпионат мира по тяжелой атлетике среди взрослых.

В соревнованиях, где на протяжении почти двух недель вели ожесточенную борьбу сильнейшие атлеты планеты, национальная сборная Узбекистана, представленная восемью спортсменами, добилась грандиозного и исторического результата.

Медальный зачет: Узбекистан в тройке сильнейших мира

В опубликованном по итогам соревнований общекомандном медальном зачете Узбекистан занял одни из самых высоких позиций наряду с мощнейшими сборными мира:

  • 1-е место — КНДР: Сборная Северной Кореи продемонстрировала абсолютное лидерство, заняв 1-е место с 34 медалями (20 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых);

  • 2-е место — Китай: Хозяева турнира заняли 2-ю строчку с 33 медалями (17 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых);

  • 3-е место — Узбекистан и Болгария: Наша делегация по качеству золотых медалей поднялась на почетное 3-е место в мире вместе с Болгарией.

Общекомандный медальный зачет ЧМ

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Статус

1

КНДР

20

8

6

34

Абсолютный лидер

2

Китай

17

10

6

33

Команда-хозяйка

3

Узбекистан

3

0

0

3

В тройке сильнейших по количеству золота

3

Болгария

3

0

0

3

В тройке сильнейших по количеству золота

3 золота Акбара Джураева: «Сенсация» сборной Узбекистана на чемпионате мира

Триумф Акбара Джураева и стойкость тренеров

На этом престижном турнире все три золотые медали сборной Узбекистана завоевал олимпийский чемпион Акбар Джураев. Он в очередной раз доказал, что ему нет равных в своей весовой категории, став абсолютным чемпионом.

Занять третье место среди сотен спортсменов мира, участвуя всего восемью атлетами — это яркий результат высокого мастерства и самоотверженного труда узбекской школы тяжелой атлетики, наших спортсменов и тренерского штаба.

Тяжелая атлетикаАкбар ДжураевЧемпионат мираФедерация тяжелой атлетики Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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