В США задержаны узбекистанцы, организовавшие уличные гонки

·112·Мир
В США задержаны узбекистанцы, организовавшие уличные гонки

В ходе рейда против незаконных уличных гонок в штате Огайо, США, группа граждан Узбекистана была задержана правоохранительными органами. Инцидент произошел в окрестностях известного стадиона «Пейкор» в городе Цинциннати.

По данным местного издания ВКПО, служба безопасности стадиона сообщила в полицию о том, что около полуночи на территории проводятся опасные маневры на автомобилях и незаконные гонки.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали шесть человек. В материалах суда указано, что все они являются гражданами Узбекистана.

Согласно данным следствия, 28-летний Темур Нурматов обвиняется в организации незаконных дрэг-рейсингов и несанкционированном проникновении на частную территорию. Сообщается, что он совершал опасные маневры на автомобиле Ford Мустанг, оставляя на асфальте следы от вращения колес.

Стало известно, что подразделение полиции по использованию дронов вело за ним наблюдение в течение почти получаса.

Кроме того, 19-летняя Мадина Есенова, 23-летний Бекдилло Хамидуллаев, 21-летний Дилмурод Нурматов, 28-летний Ахмаджон Валиев и 23-летняя Мумтозахон Забурова подозреваются в незаконном проникновении на территорию стадиона.

В ходе оперативных мероприятий пять автомобилей были помещены на штрафстоянку. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили множество следов вокруг ворот стадиона, оставленных в результате опасных круговых маневров.

Данный инцидент привлек внимание и городских властей. Спустя несколько часов после происшествия Комитет по общественной безопасности городского совета Цинциннати одобрил проект постановления, предусматривающий новые жесткие меры борьбы с незаконными уличными гонками.

Согласно предложению, участники таких гонок могут быть оштрафованы на 1250 долларов при первом нарушении и до 2500 долларов при повторных случаях. Кроме того, планируется конфискация автомобилей, связанных с правонарушением, на срок до шести месяцев.

УзбекистанОгайоЦинциннатиПейкор СтэдиумFord MustangТемур Нурматов
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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