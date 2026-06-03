Обострение ситуации на Ближнем Востоке: США и Иран обменялись ударами

Наблюдается неожиданное и крайне резкое обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Центральное командование Вооруженных сил США (КЭНТКОМ) официально сообщило, что американские военнослужащие успешно перехватили средства воздушного нападения, запущенные Ираном в направлении Кувейта и Бахрейна.

Согласно заявлению военных кругов США, в ночь на 3 июня вооруженные силы Ирана запустили две баллистические ракеты по территории Кувейта. Указанные ракеты не достигли намеченных целей или были обезврежены в воздухе во время полета. Одновременно с этим было зафиксировано, что системы ПВО сбили еще три ракеты, двигавшиеся в направлении Бахрейна.

Взаимные военные удары и официальная реакция Ирана

В ответ на ракетные обстрелы вооруженные силы США «в рамках права на самооборону» нанесли мощный авиаудар по пункту военного командования, расположенному на стратегически важном иранском острове Кешм.

После этих событий Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с официальным заявлением, объявив, что нанес ожесточенный удар своими ракетами и дронами (БПЛА) по одной из баз Вооруженных сил США в регионе, а также по вертолетам. Кроме того, сообщается, что целью стал главный командный центр Пятого оперативного флота ВМС США, расположенный в Бахрейне.

Причина эскалации: Иранское военное руководство утверждает, что эти атаки являются законной «ответной мерой» на ранее нанесенный США удар по военной вышке связи на острове Кешм.

Аэропорту Кувейта нанесен ущерб: есть пострадавшие

Со ссылкой на государственное информационное агентство Кувейта агентство Reuters сообщает, что утром 3 июня вооруженные силы Ирана атаковали международный аэропорт Кувейта. В результате этого масштабного удара зданию воздушной гавани был нанесен серьезный материальный ущерб.

Название источника Последствия инцидента Текущая ситуация Телеканал «Аль-Джазира» В результате атаки есть пострадавшие среди мирного населения и персонала (их число в настоящее время официально уточняется). Международный аэропорт Кувейта из соображений безопасности был вынужден полностью на один день приостановить свою деятельность.

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