Мужчину нашли живым в лесу спустя три года после исчезновения

В Индонезии 49-летний мужчина с проблемами психического здоровья был найден живым в горном лесу почти через три года после исчезновения. Несколько лет назад он ушел из дома и пропал в лесах горы Салак. Недавно местные жители случайно обнаружили его и сообщили спасателям.

Индонезийские СМИ сообщили о спасении мужчины на прошлой неделе в лесах горы Салак в районе Сукабуми. Выяснилось, что после сильного дождя группа местных жителей отправилась проверить течение близлежащей реки. В этот момент они заметили мужчину, сидевшего на покрытой мхом скале и с трудом понимавшего, что происходит вокруг.

Увидевшие его люди сразу поняли, что состояние мужчины тяжелое. Ему было трудно говорить, он был физически очень истощен и практически не мог ходить самостоятельно. Кроме того, он сильно испугался, увидев других людей.

Спасатели вынесли его из леса на носилках. После этого мужчину доставили в офис районной администрации для установления личности. Для проверки его данных использовались методы сканирования отпечатков пальцев и сетчатки глаза.

Семья искала его три года

Выяснилось, что спасенным мужчиной является 49-летний Айю Солехудин. Он жил в районе Сианджур в Индонезии, и почти три года назад семья объявила его пропавшим без вести.

Позже его личность была подтверждена членами семьи. Близкие рассказали, что Айю страдал от проблем с психическим здоровьем. Однажды он ушел из дома в сторону лесов горы Салак и с тех пор не возвращался.

Члены семьи неоднократно прочесывали леса вокруг деревни в надежде найти его. Но несмотря на все попытки, никаких следов мужчины обнаружить не удалось.

Согласно информации, из разных регионов несколько раз поступали сообщения о местонахождении Айю. Однако до того, как его семья успевала добраться до него, он снова уходил в лес и исчезал. По этой причине поиски долгое время оставались безрезультатными.

Неизвестно, как он выжил в лесу

Трудно точно сказать, сколько времени Айю Солехудин прожил на горе Салак. Однако его физическое состояние на момент спасения показало, что он долгое время находился в тяжелых условиях.

Мужчина сильно похудел, ослаб, у него наблюдалось обезвоживание организма. Судя по его состоянию, предполагается, что он мог долгое время оставаться без достаточного питания и воды.

Братья и сестры Айю рассказали журналистам, что его психическое состояние начало ухудшаться после смерти родителей. Кроме того, у него была привычка часто уходить в лес в одиночестве.

Но на этот раз он домой не вернулся. Где он находился почти три года, чем питался и как выжил в суровых условиях, пока остается неизвестным.

То, что мужчина нашелся живым, стало большим событием для его семьи. Теперь важнейшее значение имеет восстановление его здоровья и выяснение того, что ему пришлось пережить за период долгого отсутствия.