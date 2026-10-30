В Англии 24-летний мужчина убил младенца из-за того, что тот плакал

В английском графстве Кент 24-летний мужчина был признан судом виновным в жестоком обращении с трехмесячным ребенком своей подруги, что привело к его смерти. Он нанес младенцу тяжелые травмы из-за того, что тот не переставал плакать. Об этом сообщает Даилй Маил.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 15 июля 2022 года. Тайла Уормби присматривал за 12-недельным сыном своей подруги Шеннон Ходжес, пока та спала. Он не был биологическим отцом ребенка.

Около 05:30 утра мать младенца заметила, что его состояние ухудшилось, и вызвала скорую помощь. Ребенок был бледным и находился без сознания. У него также появилась припухлость на голове.

Врачи диагностировали у младенца перелом черепа и серьезное повреждение мозга. Сначала его доставили в больницу города Маргит, а затем из-за тяжелого состояния перевели в медицинское учреждение в Лондоне. Однако, несмотря на усилия врачей, во второй половине того же дня ребенок скончался.

Мужчина пытался скрыть произошедшее

В ходе следствия выяснилось, что Уормби давал полиции противоречивые показания о случившемся. Он утверждал, что утром, проснувшись, увидел на голове ребенка небольшую припухлость, дал ему лекарство и снова уложил спать. Позже, услышав, что младенец сильно плачет, он заметил отек на затылке.

Однако цифровая экспертиза и медицинские доказательства показали, что его показания не соответствуют действительности. Специалисты установили, что тяжелая травма была нанесена младенцу незадолго до вызова скорой помощи. Также было отмечено, что ребенок мог пострадать от сильного встряхивания и ранее.

В суде стало известно, что в последние недели жизни младенца его несколько раз возили в больницу. Его часто рвало, тело становилось вялым, и он плакал больше обычного. Врачи заявили, что эти признаки характерны для синдрома детского сотрясения.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, кровоизлияние в мозг ребенка наблюдалось еще за пять недель до его смерти. Это указывает на то, что травмы ему наносились и раньше.

Также стало известно, что ребенок находился под наблюдением социальных служб после того, как его биологический отец выразил обеспокоенность по поводу его безопасности.

Суд признал мужчину виновным в двух преступлениях

24-летний Тайла Уормби в ходе судебного процесса не признал себя виновным в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако 29 октября коллегия присяжных признала его виновным по обоим пунктам обвинения.

Старший инспектор следственного отдела полиции Кента Адам Маршалл сообщил, что в результате изучения сложных медицинских и криминалистических доказательств ложные показания мужчины были разоблачены.

Ожидается, что окончательный приговор Уормби будет вынесен позже.