Билл Гейтс ответил на вопросы о своих связях с Эпштейном
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Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания комиссии Конгресса США, расследующей деятельность Джеффри Эпштейна. Слушания проходят в закрытом режиме.
Член Палаты представителей США Джеймс Комер потребовал дать показания после того, как имя Гейтса неоднократно упоминалось в документах, опубликованных Министерством юстиции.
Согласно документам, связи между Гейтсом и Эпштейном начались в 2011 году и продолжались как минимум до конца 2014 года.
Согласно заранее подготовленному заявлению, Гейтс намерен сообщить законодателям, что никогда не причинял вреда другим людям.
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