Билл Гейтс ответил на вопросы о своих связях с Эпштейном

·28·Мир
Билл Гейтс ответил на вопросы о своих связях с Эпштейном

Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания комиссии Конгресса США, расследующей деятельность Джеффри Эпштейна. Слушания проходят в закрытом режиме.

Член Палаты представителей США Джеймс Комер потребовал дать показания после того, как имя Гейтса неоднократно упоминалось в документах, опубликованных Министерством юстиции.

Согласно документам, связи между Гейтсом и Эпштейном начались в 2011 году и продолжались как минимум до конца 2014 года.

Согласно заранее подготовленному заявлению, Гейтс намерен сообщить законодателям, что никогда не причинял вреда другим людям.

Билл ГейтсДжеффри ЭпштейнСШАКонгрессMicrosoft
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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