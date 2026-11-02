Президентские выборы в Болгарии: Илиана Йотова побеждает во втором туре

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Президентские выборы в Болгарии: Илиана Йотова побеждает во втором туре

В решающем втором туре президентских выборов в Болгарии действующий глава государства Илиана Йотова и кандидат в вице-президенты Кирилл Вильчев уверенно лидируют.

Как сообщает телеканал БНТ со ссылкой на данные местного социологического агентства «Мяра», согласно предварительным подсчетам, действующий президент близка к победе, набирая 51,1% голосов.

Основные цифры второго тура и результаты кандидатов

Во втором туре, прошедшем в воскресенье, боролись два политика, набравшие наибольшее количество голосов в первом этапе:

  • Илиана Йотова (действующий президент): набирает 51,1% голосов избирателей и занимает первую строчку;

  • Андрей Гюров (бывший и.о. премьер-министра): ее основной соперник, временно исполнявший обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров, имеет в своем активе 44,6% голосов;

  • Активность избирателей: по данным социологического агентства, общая явка граждан на выборах составила 25,5%.

Какими полномочиями обладает президент в Болгарии?

В конституционной системе Болгарии статус главы государства и его влияние на политические процессы определяются рядом важных функций:

  • Срок полномочий: Президент избирается путем всенародного голосования сроком на 5 лет;

  • Основные полномочия: Хотя страна имеет парламентскую форму правления и глава государства в основном выполняет представительские функции, он обладает правом вето на законы;

  • Важная политическая сила: Президент имеет право назначать временное (техническое) правительство в случаях, предусмотренных законодательством, а также является Верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.

Президентские выборы в БолгарииИлиана ЙотоваАндрей Гюров
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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