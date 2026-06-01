Мы сравняем всех с землей — Путин

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления, прозвучавшие в странах Балтии относительно Калининградской области. Об этом он сообщил 29 мая на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Ранее Кястутис Будрис заявил, что страны Балтии, входящие в НАТО, располагают средствами, позволяющими «сравнять с землей» российские объекты ПВО, расположенные в Калининградской области.

Путин подчеркнул, что у России достаточно возможностей, чтобы дать достойный ответ любой стороне, которая попытается предпринять подобные действия.

«У Российской Федерации есть все средства, чтобы сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», — заявил российский лидер.

По его словам, любая территория, представляющая прямую военную угрозу для России, будет рассматриваться как законная цель для страны.

Данное заявление было сделано на фоне резких высказываний по вопросам безопасности в регионе в последнее время.