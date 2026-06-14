Население Швейцарии могут ограничить 10 миллионами человек из-за демографического роста

14 июня в Швейцарии проходит общенациональный референдум по двум важным вопросам, касающимся будущего страны. Один из них — инициатива по ограничению численности населения, которая вызывает большой интерес в общественных и политических кругах.

Согласно предложению, после 2050 года население Швейцарии не должно превышать 10 миллионов человек. В настоящее время в стране проживает более 9 миллионов человек, и при сохранении текущих темпов демографического роста этот показатель может быть достигнут гораздо раньше установленного срока.

Авторы инициативы утверждают, что быстрый рост населения приводит к нехватке жилья и усилению нагрузки на транспортную и социальную инфраструктуру. Поэтому они настаивают на необходимости удержания роста населения в определенных пределах.

Однако Федеральный совет, высший исполнительный орган страны, не поддерживает эту инициативу. Представители правительства заявляют, что подобные ограничения могут привести к негативным последствиям для экономики и рынка труда.

Эксперты отмечают, что в настоящее время более четверти населения Швейцарии составляют иностранные граждане. Большинство из них — трудовые мигранты из Италии, Германии, Португалии и Франции.