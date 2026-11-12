Игорь Колыванов оценил шансы сборных России и Узбекистана

Сообщается, что российский специалист следил за играми сборной Узбекистана на чемпионате мира. Он подчеркнул, что сам факт выхода национальной команды на столь важный турнир является большим достижением, и остановился на сильных и слабых сторонах сборной.

Бывший нападающий сборной России и квалифицированный тренер Игорь Колыванов в интервью изданию «Спорт24» поделился своими мыслями и ожиданиями перед товарищеским матчем между национальными командами России и Узбекистана, который пройдет в Ташкенте. По его словам, российские футболисты в этой встрече обязаны играть только на победу.

«Конечно, я смотрел игры Узбекистана на чемпионате мира. Честно говоря, они показали не самую уверенную игру. Но для команды, которая пробилась на чемпионат мира, это уже большое достижение. Сборная Узбекистана отличается боевым духом, в составе есть футболисты хорошего уровня. Команда боролась до конца, старалась. Возможно, не хватило опыта и мастерства, чтобы на равных конкурировать с сильными соперниками из Европы», — сказал Игорь Колыванов.

Параметры сборов сборной России Данные и детали Первый товарищеский матч 12 ноября в Ташкенте против Узбекистана Второй товарищеский матч 17 ноября в Краснодаре против Венесуэлы Оценка эксперта Игорь Колыванов (бывший нападающий и тренер) Основная мысль «Россия обязана обыгрывать Узбекистан, в нашем составе достаточно молодых и перспективных футболистов»

«Россия победит» — Колыванов о предстоящей игре

Колыванов особо отметил, что в сборной России достаточно талантливых и молодых футболистов, благодаря чему команда конкурентоспособна. По его мнению, Россия должна превзойти соперника во всех аспектах и одержать победу в ташкентской встрече.

«Россия обязана обыгрывать Узбекистан. У нас очень хорошая команда, в составе достаточно молодых, перспективных, растущих футболистов. Мы конкурентоспособны и должны показывать хороший футбол. Думаю, Россия победит», — заключил специалист.

Напомним, что в рамках текущего сбора сборная России 12 ноября выйдет на поле в Ташкенте против Узбекистана, а 17 ноября примет в Краснодаре национальную команду Венесуэлы.

Как вы считаете, насколько обоснованы такие суждения известного тренера и какая команда добьется преимущества в товарищеском матче в Ташкенте? Оставляйте свое мнение в комментариях!