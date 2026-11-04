В США представили гигантскую книгу, для перелистывания страниц которой требуется 10 человек (видео)

·1·Мир
В США представили гигантскую книгу, для перелистывания страниц которой требуется 10 человек (видео)

В американском Лос-Анджелесе демонстрируется самая большая в мире поп-уп книга — «Лукерос й Пенумбрас» («Сияние звезд и тени»). Для того чтобы перевернуть её страницы, требуется помощь 10 человек, а для размещения произведения в выставочном зале были использованы специальные инженерные решения. Об этом сообщает Гуиннесс Ворлд Рекордс.

Книга была создана в честь 100-летия Центральной публичной библиотеки Лос-Анджелеса. Она установлена в ротонде — круглом зале Центральной библиотеки имени Ричарда Дж. Риордана.

Произведение, созданное лос-анджелесским художником и графиком Дэниелом Гонсалесом, в закрытом виде имеет высоту 4,7 метра и ширину 6,1 метра. В полностью открытом состоянии композиция достигает примерно 9,45 метра в ширину. Некоторые объемные бумажные фигуры в ней поднимаются на высоту до 3,35 метра.

Из-за огромных размеров книгу невозможно было внести через двери библиотеки целиком. Поэтому произведение было изготовлено по частям, поднято на второй этаж здания и собрано заново в ротонде.

«Лукерос й Пенумбрас» состоит из двух масштабных раскрывающихся композиций. На одной из них здание библиотеки изображено так, будто оно поднимается из ночного неба. На второй композиции запечатлено огромное «Древо мудрости», украшенное различными животными и символами. Эти образы олицетворяют идеи знаний, памяти, культуры и открытий.

Официально представленная 2 июля 2026 года работа была признана Книгой рекордов Гиннесса как самая большая поп-уп книга в мире.

Эта гигантская книга демонстрируется на выставке, организованной в рамках юбилейных мероприятий Центральной библиотеки Лос-Анджелеса. Посетители могут увидеть её бесплатно до 17 января 2027 года.

Книга рекордов ГиннессаЦентральная библиотека Лос-АнджелесаLuceros y PenumbrasДэниел Гонсалес
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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