В Европарламенте выставили золотую обнаженную статую Трампа

В здании Европейского парламента во французском Страсбурге выставлена необычная статуя с изображением президента США Дональда Трампа. Сатирическое произведение изображает обнаженного Трампа, сидящего на плечах у другого человека.

Эта работа под названием «Оранге Плагуе» («Оранжевая чума») создана датским скульптором Йенсом Галсхиотом. Он также известен под именем «Король несправедливости».

Сообщается, что статуя высотой почти 2,5 метра покрыта 23-каратным золотом. На ней Трамп изображен с длинной клюшкой для гольфа в руках. Произведение выставлено в одном из оживленных мест, соединяющих два здания Европейского парламента.

Инициатива выставки статуи в Европарламенте была выдвинута датским евродепутатом Пером Клаусеном. Планируется, что выставка продлится до 8 октября.

По словам автора, работа является политической сатирой и служит критической отсылкой к политике Трампа и его отношению к изменению климата. Галсхиот заявил, что видит в Трампе одно из препятствий на пути борьбы с климатическим кризисом.

Сам Дональд Трамп пока никак не отреагировал на эту статую. Ранее произведение демонстрировалось и на других международных мероприятиях, в том числе на климатической конференции ООН в Бразилии.