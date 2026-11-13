Военный, потерявший обе руки и зрение, заново учится жить

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Военный, потерявший обе руки и зрение, заново учится жить
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Украинский военный Александр Пилипец лишился обеих рук и зрения в результате атаки ФПВ-дрона 17 октября 2025 года в Донецкой области.
  • После пребывания в искусственной коме более полутора месяцев, получив тяжелые травмы лица, он начал длительный процесс реабилитации.
  • Сейчас Александр при поддержке жены Ирины и детей учится выполнять повседневные действия и пользоваться телефоном с помощью технологий голосового управления.

В результате атаки российского дрона украинский военный Александр Пилипец лишился обеих рук и зрения. Он также получил тяжелые травмы лица. Проведя более полутора месяцев в искусственной коме, Александр начал длительный процесс восстановления. Сейчас при поддержке жены и детей он учится возвращаться к самостоятельной жизни. Об этом рассказала Украинская служба Радио «Свобода».

Инцидент произошел 17 октября 2025 года в Донецкой области. Когда Александр ехал в машине со своим сослуживцем, их автомобиль был атакован ФПВ-дроном. Жена военного Ирина получила тяжелое известие на следующий день и немедленно отправилась в больницу, где лечился ее муж.

Травмы Александра были крайне тяжелыми. Большая часть костей и мягких тканей лица была повреждена, он полностью потерял зрение. Руки также серьезно пострадали: левая кисть была ампутирована, а на правой, несмотря на сохранение нескольких пальцев, пользоваться ими стало невозможно.

Врачи провели несколько операций, чтобы спасти ему жизнь. Александр полтора месяца находился в искусственной коме. В этот период его жена Ирина была рядом, каждый день разговаривала с ним и напоминала о себе.

Военный, потерявший обе руки и зрение, заново учится жить

Сейчас Александр заново учится выполнять простые повседневные действия. Он осваивает навыки самостоятельного одевания, умывания, чистки зубов и использования телефона с помощью специальной программы. Технологии голосового управления помогают ему звонить, отвечать на сообщения и искать информацию в интернете.

Его жена также учится сопровождать супруга и помогать ему в повседневной жизни. Процесс реабилитации для членов семьи проходит непросто. Однако вместе они стараются адаптироваться к новой жизни.

Восстановление Александра продолжается. Ему необходимы протезы, дальнейшее медицинское лечение и реабилитация. Несмотря на это, он борется за то, чтобы заново построить свою жизнь рядом с женой и детьми.

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