Путь в Сан-Франциско для австралийских стартапов: партнерство Stripe и TechCrunch
TechCrunch, известный поиском новых имен в мире глобальных технологий, и платежная система Stripe предоставляют уникальную возможность для самых перспективных стартапов Австралии. Остались считанные часы до завершения приема заявок на конкурс Стартуп Баттлефиелд, который пройдет в рамках Stripe Тур Сйдней. Победитель этого престижного соревнования получит прямую путевку на сцену одного из крупнейших технологических событий в мире — TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.
Конкурс Стартуп Баттлефиелд за свою историю стал отправной точкой для таких гигантов, как Dropbox, Cloudflare, Discord и Трелло, чья стоимость сегодня исчисляется миллиардами долларов. По данным TechCrunch, выпускники этой платформы к настоящему времени привлекли в общей сложности 32 миллиарда долларов инвестиций, а среди более чем 1700 компаний зафиксировано свыше 250 успешных ексит (продаж).
Награды и международные возможности для победителейНа мероприятии в Сиднее восемь отобранных сильнейших стартапов представят свои проекты перед инвесторами, международной прессой и технологическим сообществом. По итогам конкурса будут определены три призера:
- Первое место: кредиты на комиссию Stripe в размере 15 000 долларов и гарантированная путевка на выставку TechCrunch Disrupt, которая пройдет в Сан-Франциско 13–15 октября 2026 года;
- Второе место: кредиты на комиссию Stripe в размере 5 000 долларов;
- Третье место: кредиты на комиссию Stripe в размере 2 000 долларов.
При оценке проектов жюри делает основной упор не на внешний вид или «отполированность» компании, а на ее перспективы. Главный вопрос один: «Действительно ли этот проект может изменить мир?». Организаторы ищут не просто небольшие улучшения, а идеи, способные совершить кардинальный поворот в отрасли.
Для представителей стартап-экосистемы Узбекистана этот международный опыт также имеет важное значение. Сотрудничество с такими гигантами, как Stripe, и выход на сцену TechCrunch открывают двери на мировой рынок для любого технологического проекта. Данная модель в Австралии в будущем может стать примером для вывода стартапов Центральной Азии на глобальный уровень.
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