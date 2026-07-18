Путь в Сан-Франциско для австралийских стартапов: партнерство Stripe и TechCrunch

·16·Технологии
Путь в Сан-Франциско для австралийских стартапов: партнерство Stripe и TechCrunch

TechCrunch, известный поиском новых имен в мире глобальных технологий, и платежная система Stripe предоставляют уникальную возможность для самых перспективных стартапов Австралии. Остались считанные часы до завершения приема заявок на конкурс Стартуп Баттлефиелд, который пройдет в рамках Stripe Тур Сйдней. Победитель этого престижного соревнования получит прямую путевку на сцену одного из крупнейших технологических событий в мире — TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Конкурс Стартуп Баттлефиелд за свою историю стал отправной точкой для таких гигантов, как Dropbox, Cloudflare, Discord и Трелло, чья стоимость сегодня исчисляется миллиардами долларов. По данным TechCrunch, выпускники этой платформы к настоящему времени привлекли в общей сложности 32 миллиарда долларов инвестиций, а среди более чем 1700 компаний зафиксировано свыше 250 успешных ексит (продаж).

Награды и международные возможности для победителей

На мероприятии в Сиднее восемь отобранных сильнейших стартапов представят свои проекты перед инвесторами, международной прессой и технологическим сообществом. По итогам конкурса будут определены три призера:

  • Первое место: кредиты на комиссию Stripe в размере 15 000 долларов и гарантированная путевка на выставку TechCrunch Disrupt, которая пройдет в Сан-Франциско 13–15 октября 2026 года;
  • Второе место: кредиты на комиссию Stripe в размере 5 000 долларов;
  • Третье место: кредиты на комиссию Stripe в размере 2 000 долларов.
Организаторы отмечают, что все представители стартапов, подавшие заявки на участие, независимо от прохождения отбора, будут приглашены на конференцию Stripe Тур Сйдней, которая состоится 19 августа. Это отличная возможность для молодых предпринимателей для нетворкинга и обмена опытом.

При оценке проектов жюри делает основной упор не на внешний вид или «отполированность» компании, а на ее перспективы. Главный вопрос один: «Действительно ли этот проект может изменить мир?». Организаторы ищут не просто небольшие улучшения, а идеи, способные совершить кардинальный поворот в отрасли.

Для представителей стартап-экосистемы Узбекистана этот международный опыт также имеет важное значение. Сотрудничество с такими гигантами, как Stripe, и выход на сцену TechCrunch открывают двери на мировой рынок для любого технологического проекта. Данная модель в Австралии в будущем может стать примером для вывода стартапов Центральной Азии на глобальный уровень.

StripeTechCrunchСтартапСан-ФранцискоАвстралия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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