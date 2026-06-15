Правда о подводке глаз фараонов: раскрыты тайны 4000-летней давности

·45·Мир
Правда о подводке глаз фараонов: раскрыты тайны 4000-летней давности

На фресках Древнего Египта фараоны и царицы изображены с черными линиями вокруг глаз. Многие считали это лишь признаком красоты, но современные исследования показали, что на самом деле это имело гораздо более сложную функцию.

В исследованиях, проведенных французскими учеными Филиппом Вальтером и Кристианом Аматоре, в составе сурьмы были обнаружены синтетические соединения свинца, такие как лаурионит и фосгенит. Это означает, что древние египтяне освоили химические процессы в очень ранние периоды.

Фараон Древнего Египта'avnlari va san'atiga oid oltita turli xil yuz tasvirlari.

Согласно исследованиям, малые дозы свинца активируют в организме процессы, укрепляющие иммунитет. Поэтому сурьма служила не только косметикой, но и средством защиты от глазных болезней.

Ежегодные разливы реки Нил вызывали распространение инфекций. В этих условиях сурьма защищала глаза от таких заболеваний, как конъюнктивит и трахома. Позже эта практика распространилась и на соседние регионы.

Сурьма также имела религиозное символическое значение, была связана с Оком Гора и, как считалось, защищала человека от болезней и зла. Таким образом, медицина и вера гармонично сочетались друг с другом.

Настенная роспись древнеегипетской женщины, держащей сосуд среди иероглифов.

Древние египтяне использовали различные минералы и соли для приготовления сложных косметических составов. Со временем эти методы превратились в систематическую медицинскую практику.

Таким образом, сурьма была не только частью красоты, но и важным элементом здравоохранения, широко использовавшимся всем обществом.

Филипп ВальтерКристиан АматореНилГор
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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