81-летний рыбак спасся от нападения медведя

·58·Мир
81-летний рыбак спасся от нападения медведя

В Иркутской области России 81-летний рыбак подвергся нападению медведя и остался жив, вступив в схватку с хищником. Инцидент произошел в тот момент, когда пожилой мужчина разгружал вещи из лодки.

Как сообщает «РИА Новости», происшествие случилось в отдаленном районе реки Киренги, возле деревни Чинонг. Медведь вышел на берег и бросился на рыбака, который привязал лодку и выгружал груз.

Несмотря на это, 81-летний мужчина оказал сопротивление животному и успел забраться в лодку. Затем он поплыл по реке и покинул опасную зону. В результате нападения у него диагностированы травмы рук и тела.

Согласно данным, с августа в лесах участились случаи приближения медведей к населенным пунктам. Из-за нехватки еды хищники в поисках пищи выходят к местам проживания людей.

В Иркутской области в этом году в результате инцидентов с медведями погибли пять человек. В частности, в Киренском районе жертвами нападения медведей стали три человека, собиравшие лесные ягоды.

В Усть-Илимском районе также погиб охотник, столкнувшийся с медведем. А в Казачинско-Ленском районе медведь напал на рабочего внутри вагончика, мужчина скончался от полученных тяжелых травм.

Иркутская областьКиренский районнападение медведяРИА Новости
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Чрезвычайная ситуация по легочной чуме в России: Сообщается о разбитой пробиркеЧрезвычайная ситуация по легочной чуме в России: Сообщается о разбитой пробирке3 октября 09:411 сентября в 60 регионах не будут продавать алкоголь: в России вводятся ограничения1 сентября в 60 регионах не будут продавать алкоголь: в России вводятся ограничения25 августа 10:04Австралийские ученые выявили молекулу, замедляющую развитие рака молочной железыАвстралийские ученые выявили молекулу, замедляющую развитие рака молочной железы22 августа 09:35Биолог рассказал, что может помочь в борьбе с испанским слизнемБиолог рассказал, что может помочь в борьбе с испанским слизнем22 августа 09:15«Мусульмане нам ближе, чем католики»: скандальное заявление Миксалков...«Мусульмане нам ближе, чем католики»: скандальное заявление Миксалков...20 августа 17:15Как отец Илона Маска оценил демократию на Украине?Как отец Илона Маска оценил демократию на Украине?11 августа 09:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?