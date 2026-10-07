81-летний рыбак спасся от нападения медведя

В Иркутской области России 81-летний рыбак подвергся нападению медведя и остался жив, вступив в схватку с хищником. Инцидент произошел в тот момент, когда пожилой мужчина разгружал вещи из лодки.

Как сообщает «РИА Новости», происшествие случилось в отдаленном районе реки Киренги, возле деревни Чинонг. Медведь вышел на берег и бросился на рыбака, который привязал лодку и выгружал груз.

Несмотря на это, 81-летний мужчина оказал сопротивление животному и успел забраться в лодку. Затем он поплыл по реке и покинул опасную зону. В результате нападения у него диагностированы травмы рук и тела.

Согласно данным, с августа в лесах участились случаи приближения медведей к населенным пунктам. Из-за нехватки еды хищники в поисках пищи выходят к местам проживания людей.

В Иркутской области в этом году в результате инцидентов с медведями погибли пять человек. В частности, в Киренском районе жертвами нападения медведей стали три человека, собиравшие лесные ягоды.

В Усть-Илимском районе также погиб охотник, столкнувшийся с медведем. А в Казачинско-Ленском районе медведь напал на рабочего внутри вагончика, мужчина скончался от полученных тяжелых травм.