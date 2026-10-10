В Италии украли 30 тысяч бутылок вина на 5 миллионов евро

Из сокровища винодельческого предприятия, расположенного в регионе Тоскана в Италии, было похищено 30 тысяч бутылок вина общей стоимостью 5 миллионов евро. Из-за масштабов происшествия и стоимости украденной продукции это преступление оценивается как одна из крупнейших краж вина в истории Италии. Об этом сообщает издание Финанкиал Тимес.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 4 октября текущего года на складе одного из старейших винодельческих предприятий Италии — Марчеси Антинори. Североамериканские в масках мужчины отключили охранную сигнализацию и погрузили ящики с такими известными винами, как Тигнанелло, Солаиа и Гуадо ал Тассо, в два крупных грузовика, после чего скрылись с места происшествия.

Примечательно, что кража была совершена в тот момент, когда предприятие готовилось отправить зарубежным клиентам крупную партию, состоящую из его самых дорогих вин. По данным издания, одна бутылка украденного вина оценивается в розничной торговле от 150 до 500 евро. Поэтому общая стоимость полученной злоумышленниками продукции составляет огромную сумму.

Сообщается, что процесс преступления также был запечатлен камерами видеонаблюдения. В настоящее время полиция проводит следственные действия по факту происшествия. Однако до сих пор личности подозреваемых не установлены и они не задержаны.

Генеральный директор Марчеси Антинори Ренцо Котарелла выразил надежду, что похищенное вино еще удастся найти. По его словам, груз такого большого объема трудно исчезнуть бесследно. Он также отметил, что продать дорогостоящую продукцию на мировом рынке без привлечения внимания будет непросто.

«Мы все еще надеемся найти вино. Два грузовика просто так не исчезают бесследно. Это вино очень ценное. Я не могу представить, как можно продать такое количество продукции по всему миру, не привлекая к себе внимания», — сказал Ренцо Котарелла.

По мнению представителей компании, данное происшествие считается одной из крупнейших краж вина в истории Италии. А издание Финанкиал Тимес отметило, что, учитывая количество украденных бутылок и общую стоимость продукции, это преступление может оказаться одной из крупнейших краж вина не только в Италии, но и во всем мире.

Кражи вина в Италии случались и раньше. Однако лица, совершавшие подобные преступления, обычно выбирали в качестве мишеней рестораны, имеющие звезды Мишлен, и специальные погреба, где хранится дорогостоящее вино. Но с лета 2026 года внимание преступников начало переключаться и на винодельческие предприятия.

В частности, со склада винодельни Банфи ди Монталкино в регионе Пьемонт было украдено 3 тысячи бутылок вина Алта Ланга. Представители компании подчеркнули, что воры выбрали продукцию не случайно, а действовали осознанно, тщательно отбирая бутылки и отлично понимая, что делают.

Также в сентябре четверо воров совершили нападение на винодельню Контерно Фантино, откуда унесли 3 тысячи бутылок вина Бароло. Последние инциденты показывают, что склады производителей дорогого вина в Италии также становятся мишенью для воров.