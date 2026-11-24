Один мужчина вместо того, чтобы выбросить неисправную стиральную машину на свалку, сделал из неё необычный мангал для барбекю. Видео с его неожиданным изобретением распространилось в социальных сетях и вызвало большой интерес у пользователей.

Мужчина использовал барабан от старой бытовой техники, превратив его в мангал, на котором можно готовить мясо и курицу. В результате вещь, которая обычно отправляется в мусор, стала приспособлением для приготовления пищи на открытом воздухе.

Самым интересным моментом в видео стал его шутливый комментарий. Автор отметил, что в «режиме отжима» курица прожаривается до аппетитной золотистой корочки. Именно это ироничное описание вызвало смех и бурную реакцию среди интернет-пользователей.

Эта идея показывает, что старым вещам можно дать вторую жизнь, повторно используя их необычными способами. Однако при практическом использовании такого устройства важно обращать внимание на состав металла, его термостойкость и пищевую безопасность.