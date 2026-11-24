Неудачные результаты «Челси» в последних матчах вызвали вопросы относительно будущего Хаби Алонсо. Однако руководство лондонского клуба не намерено отправлять испанского специалиста в отставку. Напротив, они выразили ему полное доверие и полны решимости вместе решать проблемы в команде.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо сохранит свой пост, несмотря на серию поражений. Как сообщил журналист Фабрицио Романо, руководство клуба продолжает доверять 44-летнему специалисту и пока не ставит вопрос о смене тренера на повестку дня.

Это решение примечательно тем, что оно было принято в момент, когда недовольство болельщиков и футбольной общественности последними результатами команды усилилось.

«Челси» не собирается увольнять Алонсо

Согласно информации, распространенной Фабрицио Романо, руководство «Челси» выражает полное доверие Хаби Алонсо. В клубе не обсуждается отставка испанского специалиста, и его должность находится вне опасности.