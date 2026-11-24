После поражения от «Лидса» со счетом 1:4 «Челси» принял решение по Алонсо...
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- Руководство «Челси» выражает полное доверие главному тренеру Хаби Алонсо, несмотря на поражение от «Лидса» со счетом 1:4, и не планирует отправлять его в отставку.
- По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб продолжит сотрудничество с 44-летним специалистом.
- Руководство приняло решение совместно решать текущие проблемы.
Неудачные результаты «Челси» в последних матчах вызвали вопросы относительно будущего Хаби Алонсо. Однако руководство лондонского клуба не намерено отправлять испанского специалиста в отставку. Напротив, они выразили ему полное доверие и полны решимости вместе решать проблемы в команде.
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо сохранит свой пост, несмотря на серию поражений. Как сообщил журналист Фабрицио Романо, руководство клуба продолжает доверять 44-летнему специалисту и пока не ставит вопрос о смене тренера на повестку дня.
Это решение примечательно тем, что оно было принято в момент, когда недовольство болельщиков и футбольной общественности последними результатами команды усилилось.
«Челси» не собирается увольнять Алонсо
Согласно информации, распространенной Фабрицио Романо, руководство «Челси» выражает полное доверие Хаби Алонсо. В клубе не обсуждается отставка испанского специалиста, и его должность находится вне опасности.
Лондонцы считают Алонсо наиболее подходящим специалистом для управления командой. Руководство планирует опираться не только на главного тренера, но и на его тренерский штаб и других представителей клуба для выхода из сложной ситуации.
Это означает, что «Челси» пытается преодолеть нынешние трудности не путем смены тренера, а за счет продолжения текущего проекта.
Поражение от «Лидса» со счетом 1:4 усугубило ситуацию
Последние недели для «синих» выдались непростыми. В 11-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде уступил «Лидсу» со счетом 1:4.
Этот результат в очередной раз обнажил проблемы команды. Лондонцы проиграли в четырех из последних пяти встреч.
Положение «Челси» в турнирной таблице АПЛ также пока нельзя назвать удовлетворительным. Команда с 16 очками занимает восьмое место.
Для Алонсо пришло время оправдать доверие результатами
Поддержка со стороны руководства клуба является важной возможностью для Хаби Алонсо. Теперь главная задача, стоящая перед испанским специалистом — устранить проблемы в команде, восстановить уверенность игроков и улучшить результаты.
Хотя руководство «Челси» пока не хочет принимать поспешных решений, в футболе прочность доверия к тренеру во многом зависит от результатов на поле.
Следовательно, для Алонсо предстоящие матчи будут важны не только с точки зрения подъема в турнирной таблице, но и с точки зрения оправдания доверия руководства клуба на деле.
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