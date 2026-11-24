Для тех, кто испытывает трудности с поиском работы из-за отсутствия опыта, может появиться новая возможность. Согласно вынесенному на обсуждение предложению, гражданам, ищущим работу впервые или желающим сменить сферу деятельности, планируется предоставить право на неоплачиваемую стажировку сроком до трех месяцев.

В Узбекистане может быть внедрен новый механизм для граждан, выходящих на рынок труда. В соответствии с ним, лица, впервые ищущие работу или желающие начать деятельность в другой профессиональной сфере, получат возможность приобрести практические навыки у работодателей на срок до трех месяцев.

Данное предложение предусмотрено в проекте изменений в трудовое законодательство. Документ пока находится на стадии обсуждения, и его нельзя рассматривать как принятый закон.

Кто может пройти стажировку до трех месяцев?

Предлагаемый механизм направлен, прежде всего, на граждан, которые только начинают свою трудовую деятельность или решили сменить профессию.

Согласно ему, такие лица могут осваивать практические навыки у работодателя на безвозмездной основе на срок до трех месяцев.

Эта возможность может быть особенно актуальна для следующих категорий граждан:

молодежь, ищущая работу впервые;

выпускники, окончившие учебные заведения, но не имеющие практического опыта;

лица, желающие перейти в другую профессию или сферу;

те, кто хочет получить практический опыт перед началом работы в новом направлении.

Таким образом, предусматривается создание краткосрочной возможности для знакомства с работодателем, изучения повседневных задач профессии и формирования определенных навыков.

Будет ли стажеру выплачиваться заработная плата?

Предлагаемый новый порядок предусматривает организацию стажировки сроком до трех месяцев в неоплачиваемой форме. Однако эту ситуацию не следует путать с правами стажера, принятого на работу на основании трудового договора.

Согласно действующему трудовому законодательству, если лицо принимается на вакантную должность на основании трудового договора и выполняет трудовые обязанности, ему должна выплачиваться заработная плата. В разъяснениях Министерства сокращения бедности и занятости также отмечается, что стажеру, принятому на работу по трудовому договору, должна выплачиваться заработная плата не ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Поэтому важно, чтобы в итоговом документе было четко определено, как именно будет оформляться новый механизм, и в чем будут заключаться права и обязанности стажера.

Каков действующий порядок стажировки?

В текущем законодательстве уже существуют отношения, связанные со стажировкой. Их оформление зависит от вида стажировки, ее цели и соответствующих отраслевых требований.

В частности, трудовые отношения стажера, принятого на работу на основании трудового договора, должны быть оформлены в установленном порядке, издан соответствующий приказ, а данные отражены в Единой национальной системе труда.

Также важно закрепить за стажером опытного специалиста в качестве наставника, составить план практических занятий и определить изучаемые задачи.

В некоторых сферах сроки и условия стажировки регулируются отдельными положениями. По этой причине считать, что для всех видов стажировок установлен единый двухлетний срок, неверно.

Какие еще изменения могут быть внесены в трудовое законодательство?

В вынесенном на обсуждение проекте содержатся не только механизм трехмесячной стажировки, но и другие предложения, касающиеся трудовых отношений.

В частности:

сокращение сроков уведомления профсоюза при замене срока предупреждения о расторжении трудового договора денежной компенсацией;

уточнение трудовых гарантий, предоставляемых работникам, обучающимся дистанционно.

Эти изменения будут касаться процесса расторжения трудовых договоров и прав работников, получающих дистанционное образование.

Когда вступит в силу новый порядок?

На данный момент возможность прохождения неоплачиваемой стажировки до трех месяцев является лишь предлагаемым механизмом. Поэтому дата его вступления в силу, порядок отбора стажеров, требования к работодателям и условия получения практических навыков станут известны после принятия итогового документа.

Одним из важных аспектов предложения является предоставление гражданам, которые не могут найти работу из-за отсутствия опыта, возможности изучить профессию на практике. Если механизм будет работать эффективно, работодатели также получат возможность заранее оценивать специалистов, которые в будущем могут пополнить их команду.

Однако самое важное условие — стажировка действительно должна быть инструментом обучения и получения опыта. Она не должна превратиться в возможность использования бесплатной рабочей силы для работодателей, а права стажеров должны быть четко защищены.