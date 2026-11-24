19 декабря в Ташкенте состоится церемония награждения «Science and Innovation Awards 2026». Мероприятие пройдет во дворце искусств «Туркистон» в 17:00.

На церемонии соберутся видные ученые Узбекистана. Планируется награждение победителей в номинациях «Ученые года» и «Лучшие высшие учебные заведения года».

После церемонии награждения для гостей будет представлена большая концертная программа.

Организатором мероприятия выступает компания «Science and Innovation». Желающие принять участие могут подать онлайн-заявку по следующей ссылке:

Регистрация: awards.science-innovation.org

Телефон для дополнительной информации: +998 99 331 96 54.