Состоится церемония награждения «Science and Innovation Awards 2026»
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19 декабря в Ташкенте состоится церемония награждения «Science and Innovation Awards 2026». Мероприятие пройдет во дворце искусств «Туркистон» в 17:00.
На церемонии соберутся видные ученые Узбекистана. Планируется награждение победителей в номинациях «Ученые года» и «Лучшие высшие учебные заведения года».
После церемонии награждения для гостей будет представлена большая концертная программа.
Организатором мероприятия выступает компания «Science and Innovation». Желающие принять участие могут подать онлайн-заявку по следующей ссылке:
Регистрация: awards.science-innovation.org
Телефон для дополнительной информации: +998 99 331 96 54.
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