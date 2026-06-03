В Ташкенте юноша ограбил квартиру, пока хозяева спали

·342·Общество
В Ташкенте юноша ограбил квартиру, пока хозяева спали
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Случай кражи, произошедший в Ташкенте, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. По имеющимся данным, 22-летний юноша ночью проник в квартиру через незапертую дверь, пока хозяева спали.

Не встретив внутри никаких препятствий, он вынес из дома 5 миллионов сумов и 200 долларов США. Подробности этого инцидента впоследствии также распространились в Телеграм-каналах.

После этого подозреваемый не остановился и, покинув квартиру, продолжил преступление. Увидев ключи от машины, он спустился на парковку и похитил из автомобиля еще 7,2 миллиона сумов.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. ГУВД Ташкента предупреждает граждан о необходимости строгого соблюдения мер предосторожности, особенно о закрытии дверей и окон на ночь и усилении безопасности.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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