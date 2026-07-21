Google разрабатывает новый процессор Фрозен в2: Gemini будет интегрирована непосредственно в чип

Корпорация Google планирует сделать революционный шаг для резкого повышения эффективности технологий искусственного интеллекта. Компания работает над специализированным серверным чипом под названием Фрозен в2, который интегрирует нейросеть Gemini непосредственно в архитектуру процессора. Ожидается, что такой подход увеличит производительность ИИ в 10 раз по сравнению с текущими показателями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным издания Те Информатион, особенность нового процессора заключается в том, что модель Gemini не загружается из памяти, а становится неотъемлемой частью чипа. В настоящее время ускорители ИИ являются универсальными: модель хранится в памяти, и процессор постоянно обменивается с ней данными в процессе работы. В проекте Фрозен в2 структура нейросети «зашивается» непосредственно в кремний.

Энергоэффективность и технические возможности

Такая конструкция позволяет повысить энергоэффективность в 6–10 раз. Для Google это означает значительное сокращение расходов на обслуживание миллиардов запросов. Новый чип сможет обрабатывать гораздо больше токенов на единицу потребляемой энергии по сравнению с текущими ускорителями TPU (Тенсор Прокессинг Унит).

Стоит отметить, что Фрозен в2 не полностью заменит существующие процессоры, а будет развиваться как отдельная линейка продуктов, дополняющая их. В чипе можно будет обновлять только «веса» модели, то есть параметры, полученные в процессе обучения, в то время как его основная архитектура останется неизменной. Это обеспечивает максимальную оптимизацию для конкретной модели.

Дефицит ресурсов и перспективы будущего

Одной из основных причин, по которой Google взялась за этот проект, является нехватка вычислительных мощностей. В настоящее время спрос на ресурсы Google Cloud настолько высок, что компания вынуждена отказывать в обслуживании некоторым внешним клиентам. Высокопроизводительные чипы позволяют выполнять больше задач с использованием меньшего количества серверов, что может положительно сказаться на стоимости и скорости услуг для регионов, использующих глобальные облачные сервисы.

Однако у этой технологии есть и свои риски. В то время как сфера ИИ стремительно развивается, архитектура, «зашитая» на аппаратном уровне, может устареть к моменту готовности чипа (примерно к 2028 году). Тем не менее, стартапы, такие как Таалас, также работают над подобными «зашитыми» чипами, что свидетельствует о формировании нового тренда в отрасли.

На данный момент Google официально не подтвердила этот проект, ограничиваясь лишь заявлениями о проведении экспериментов с высокопроизводительными вычислительными решениями. Если Фрозен в2 будет успешно реализован, это может ознаменовать новую эру в инфраструктуре искусственного интеллекта.